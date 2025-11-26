5.3 C
Nuova ondata di furti in Valdarno: case nel mirino nel pomeriggio

Nuova ondata di furti in Valdarno: case nel mirino nel pomeriggio

Castelfranco Piandiscò, cassaforte smurata e abitazioni svaligiate: carabinieri sulle tracce dei ladri

Non si ferma l’ondata di furti in appartamento che sta colpendo la provincia di Arezzo. Gli ultimi episodi si sono verificati a Castelfranco Piandiscò, nella zona di via delle Case Nuove, un’area circondata da campi che potrebbero aver facilitato la fuga dei malviventi. I colpi risalgono a qualche giorno fa e sono avvenuti nel corso del pomeriggio, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Da quanto riportat il Corriere di Arezzo, in una delle abitazioni sono stati rubati oggetti preziosi; in un’altra i ladri sono riusciti addirittura a smurare una cassaforte, poi ritrovata nei campi vicini completamente svuotata. Le vittime hanno sporto denuncia ai carabinieri, e i militari della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno avviato le indagini.

Gli investigatori stanno analizzando gli elementi raccolti durante i sopralluoghi e visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona, nella speranza di individuare un fotogramma utile a identificare i responsabili. Attività simili sono in corso anche negli altri comuni del Valdarno, dove si sono registrati episodi analoghi a Montevarchi, Bucine, Loro Ciuffenna, Cavriglia — dove un malvivente era stato inseguito dal campione mondiale di kick boxing Andrea Tavoletta — e San Giovanni Valdarno.

Oltre al danno materiale, questi furti continuano a generare un forte impatto psicologico sulle famiglie coinvolte, aumentando il senso di insicurezza nelle comunità.

