Due incidenti in provincia: quattro feriti a Cortona e un uomo in codice 2 sulla A1

Serata intensa per i soccorsi nella provincia, con due incidenti che tra le 19.46 e le 20.18 hanno richiesto l’intervento di numerosi mezzi del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il primo episodio si è verificato sull’A1, direzione nord, al km 325, dove un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente.

Il 118 ASL TSE è stato attivato alle 19:46 e sul posto sono giunti la Misericordia di Pandiscò, l’auto infermieristica del Valdarno, i Vigili del Fuoco di Firenze e Arezzo, oltre alle forze dell’ordine e al COA.

Un uomo di 60 anni è stato stabilizzato e trasportato in codice 2 all’ospedale La Gruccia.

Poco dopo, alle 20:18, un secondo incidente è avvenuto nel comune di Cortona, in località Tavarnelle, coinvolgendo due autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cortona, le forze dell’ordine, l’automedica della Valdichiana, la Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo, la Pubblica Assistenza di Foiano e la Misericordia di Cortona.

Quattro persone — tre donne di 63, 36 e 41 anni e un uomo di 28 anni — sono state trasferite in codice 2 all’ospedale La Fratta.

Le loro condizioni, pur serie, non risultano critiche.