7.5 C
Comune di Arezzo
martedì, Novembre 25, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaDue incidenti in provincia: quattro feriti a Cortona e un uomo in...
118

Due incidenti in provincia: quattro feriti a Cortona e un uomo in codice 2 sulla A1

Doppio intervento del 118 nella serata di ieri tra Autostrada A1 e Cortona

Redazione
By Redazione

-

Serata intensa per i soccorsi nella provincia, con due incidenti che tra le 19.46 e le 20.18 hanno richiesto l’intervento di numerosi mezzi del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il primo episodio si è verificato sull’A1, direzione nord, al km 325, dove un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente.
Il 118 ASL TSE è stato attivato alle 19:46 e sul posto sono giunti la Misericordia di Pandiscò, l’auto infermieristica del Valdarno, i Vigili del Fuoco di Firenze e Arezzo, oltre alle forze dell’ordine e al COA.
Un uomo di 60 anni è stato stabilizzato e trasportato in codice 2 all’ospedale La Gruccia.

Poco dopo, alle 20:18, un secondo incidente è avvenuto nel comune di Cortona, in località Tavarnelle, coinvolgendo due autovetture.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cortona, le forze dell’ordine, l’automedica della Valdichiana, la Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo, la Pubblica Assistenza di Foiano e la Misericordia di Cortona.

Quattro persone — tre donne di 63, 36 e 41 anni e un uomo di 28 anni — sono state trasferite in codice 2 all’ospedale La Fratta.
Le loro condizioni, pur serie, non risultano critiche.

Articoli correlati:

Arezzo, quattro incidenti in poche ore: sette feriti in codice 2 Incidente sulla SR71 a Castiglion Fiorentino: 31enne in codice rosso al San Donato Terranuova Bracciolini, incidente sulla SP59: 9 feriti trasportati all’ospedale Infortunio sul lavoro a Castelluccio di Capolona: elisoccorso per un 63enne Incidente sul raccordo di Arezzo: due giovani feriti dopo lo scontro contro la segnaletica Pomeriggio di incidenti nella provincia di Arezzo: tre interventi per il 118 tra Pratomagno, Cortona e Montevarchi Foiano della Chiana, incidente sulla Cassia: donna di 33 anni ferita Incidente sul raccordo Arezzo–Battifolle: una donna di 50 anni trasportata in ospedale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
E se la Chimera custodisse ancora un segreto?
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024