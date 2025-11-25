ACF Arezzo: vittorie in campo e impegno contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre, ACF Arezzo rinnova con forza il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema che riguarda da vicino il mondo dello sport e l’intera comunità. Il club aderisce all’iniziativa “Ogni Passaggio Conta”, progetto che utilizza il linguaggio universale dello sport per promuovere rispetto, ascolto e prevenzione della violenza di genere.

Per l’occasione, l’ACF Arezzo ha acquistato e distribuito fasce da capitano dedicate, simbolo della campagna, che verranno indossate da tutte le formazioni amaranto, dalle giovanili alla Prima Squadra. Le fasce saranno utilizzate nella prima gara utile di ogni categoria, trasformandosi in un messaggio visibile e condiviso in tutti i campi dove scenderanno le squadre aretine.

Un gesto semplice ma significativo, che ribadisce il ruolo educativo dello sport e la necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che richiede consapevolezza collettiva e impegno costante.

PRIMAVERA: ACF AREZZO – FIORENTINA 2-1

Nel primo derby stagionale la Primavera amaranto trova una vittoria pesantissima al 90′. Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si accende nella ripresa: all’81’ Hervieux porta avanti l’Arezzo, ma la Fiorentina risponde al 86′ con Fontana. Nei minuti di recupero è Sena a segnare il gol decisivo con una splendida conclusione dal limite.

Le amaranto salgono così a 13 punti e si aggiudicano il derby.

Marcatrici: Hervieux (81′), Fontana (86′), Sena (90′)

UNDER 17: CASENTINO ACADEMY – ACF AREZZO 0-6

Prestazione dominante per le ragazze di Michele Spataro, che espugnano il campo del Casentino Academy con un roboante 0-6.

A segno De Armas Bolano e Toscano nei primi minuti, doppietta di Pietrini per il 4-0 e reti finali di Pisani e Mondola.

UNDER 15: ACF AREZZO – AFFRICO 4-1

Prosegue l’inarrestabile marcia dell’Under 15, ancora imbattuta e capolista con 27 punti in 9 gare.

Contro l’Affrico arrivano una doppietta di De Santi e i gol di Cannone e Pacini, confermando la forza e la continuità della squadra di Carmelo Gabriele.

Nel prossimo turno sfida al vertice contro la Rinascita Doccia, seconda a -5.

UNDER 12: OLMOPONTE SANTA FIRMINA – ACF AREZZO 2-3

Vittoria costruita con carattere per l’Under 12, che si impone grazie a due tempi vinti e un pareggio.

In gol Spadini, Cencini, Mema e Lanzardi.

UNDER 10: OLMOPONTE SANTA FIRMINA – ACF AREZZO 4-2

Nonostante buoni segnali e due pareggi nelle frazioni finali, le più piccole non riescono a ribaltare il risultato. Per l’Arezzo segna Lastra.

L’ACF Arezzo conclude così un weekend importante non solo per i risultati sul campo, ma soprattutto per il valore del messaggio trasmesso: lo sport può e deve essere un alleato nella lotta contro ogni forma di violenza. Ogni passaggio conta, dentro e fuori dal campo.