La Fortezza, Casa Vasari, il Museo Archeologico, le vie del centro. Luoghi familiari a ogni aretino, che diventano le tappe di un mistero da risolvere in prima persona. È l’idea alla base de L’eredità di Bellerofonte, mini libro-game di Marco Grosso, giornalista e scrittore aretino. Il meccanismo è quello dei classici anni Ottanta: un dado a sei facce, una matita e si parte. Ma lo scenario è tutto aretino e il cuore dell’avventura affonda nelle radici più antiche del territorio, il mito della Chimera, il simbolo che da secoli rappresenta Arezzo nel mondo. Cento paragrafi, quattro finali diversi, percorsi che cambiano a ogni partita. Il lettore sceglie, segue indizi, sbaglia strada e ricomincia; può vincere e può perdere. Ventotto pagine in formato tascabile per riscoprire la città da una prospettiva inedita: quella di chi la attraversa inseguendo un enigma. Un progetto indipendente, nato per omaggio e per gioco. Disponibile in esclusiva alla Libreria Edison. Per informazioni: nevemicro@gmail.com
E se la Chimera custodisse ancora un segreto?
Un viaggio interattivo nel cuore di Arezzo, tra mito, gioco e scoperta
-
- Advertisment -
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal