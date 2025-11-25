7.5 C
E se la Chimera custodisse ancora un segreto?

E se la Chimera custodisse ancora un segreto?

Un viaggio interattivo nel cuore di Arezzo, tra mito, gioco e scoperta

Redazione
Redazione

-

La Fortezza, Casa Vasari, il Museo Archeologico, le vie del centro. Luoghi familiari a ogni aretino, che diventano le tappe di un mistero da risolvere in prima persona. È l’idea alla base de L’eredità di Bellerofonte, mini libro-game di Marco Grosso, giornalista e scrittore aretino. Il meccanismo è quello dei classici anni Ottanta: un dado a sei facce, una matita e si parte. Ma lo scenario è tutto aretino e il cuore dell’avventura affonda nelle radici più antiche del territorio, il mito della Chimera, il simbolo che da secoli rappresenta Arezzo nel mondo. Cento paragrafi, quattro finali diversi, percorsi che cambiano a ogni partita. Il lettore sceglie, segue indizi, sbaglia strada e ricomincia; può vincere e può perdere. Ventotto pagine in formato tascabile per riscoprire la città da una prospettiva inedita: quella di chi la attraversa inseguendo un enigma. Un progetto indipendente, nato per omaggio e per gioco. Disponibile in esclusiva alla Libreria Edison. Per informazioni: nevemicro@gmail.com

