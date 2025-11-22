4.7 C
Laterina Pergine Valdarno, scontro sulla SR69: due feriti in ospedale

Un’auto coinvolta nell’incidente avvenuto a metà mattina. Un uomo di 23 anni e una donna di 63 trasportati in codice 2 alla Gruccia. Sul posto 118, forze dell’ordine e Vigili del fuoco

Redazione
By Redazione

-

Intervento del 118 dell’ASL Toscana Sud Est questa mattina, alle 11.36, lungo la Strada Regionale 69 nel comune di Laterina Pergine Valdarno, a seguito di un incidente che ha coinvolto un’autovettura.

Nel sinistro sono rimasti feriti un uomo di 23 anni e una donna di 63, entrambi soccorsi dall’automedica infermieristica di Montalto e trasportati in codice 2 all’ospedale della Gruccia per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

