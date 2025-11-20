Siamo davvero padroni del nostro sonno?

La risposta è no.
Non siamo noi a decidere il momento esatto in cui passiamo dalla veglia al sonno. Possiamo soltanto creare le condizioni per dormire, ma non è la nostra volontà a farci addormentare.
Allo stesso modo, non siamo noi a decidere il momento del risveglio: tutto è regolato da un piccolo ma potentissimo organo del cervello, l’ipotalamo.
L’ipotalamo è un centro nervoso che coordina il sistema nervoso autonomo e il sistema ormonale.
Durante il sonno governa tutte le nostre funzioni vitali:
- il battito cardiaco,
- il ritmo del respiro,
- la temperatura corporea,
- il metabolismo cellulare.
Mentre dormiamo, perdiamo coscienza e volontà. È l’ipotalamo — appena 4 grammi di tessuto suddivisi in 13 nuclei nervosi — a tenere le redini della nostra vita biologica.
Qualunque ruolo abbiamo nella società — che si tratti di Papa, Presidente della Repubblica, scienziato o artista — nessuno può sottrarsi al sonno.
Il nostro corpo ha bisogno di almeno cinque ore di riposo per mantenere l’equilibrio fisiologico.
Questo piccolo organo registra continuamente:
- il contesto ambientale in cui viviamo,
- la composizione del sangue,
- e regola di conseguenza le risposte metaboliche e ormonali del corpo.
Ogni volta che mangiamo, la composizione del sangue cambia e l’ipotalamo si adatta ai nostri pasti.
Un eccesso di acidi grassi saturi a lunga catena (come acido palmitico, stearico, miristico) — presenti soprattutto negli alimenti di origine animale, esclusi i pesci — può compromettere la funzionalità dell’ipotalamo.
Questi acidi grassi possono infiltrarsi nei neuroni ipotalamici e generare infiammazione.
L’infiammazione ipotalamica altera molte funzioni vitali, incluso il ritmo sonno-veglia.
Da qui nasce l’insonnia, segno di un organismo fuori controllo, con un sistema immunitario indebolito e maggiore predisposizione alle patologie.
Durante l’infiammazione:
- la tiroide riduce la produzione dei propri ormoni,
- l’ormone TSH, che si produce di notte, diminuisce,
- il cortisolo aumenta,
- e la melatonina si riduce.
Il risultato è un sonno frammentato, di scarsa qualità e non ristoratore.
La buona notizia è che, attraverso una corretta alimentazione, possiamo prevenire l’infiammazione ipotalamica e favorire un sonno sano e naturale.
Mangiare bene significa dormire bene, e dormire bene significa mantenere in equilibrio tutto il nostro corpo.