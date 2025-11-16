Tamburini e Corazzi firmano il successo: l’ACF Arezzo ritrova la vittoria contro il Venezia

Nel palcoscenico del “Bruno Nespoli”, l’ACF Arezzo torna a sorridere superando il Venezia per 2-0 nella nona giornata di campionato. Una prova determinata, costruita con lucidità e continuità, che permette alle amaranto di ritrovare i tre punti dopo settimane complesse. A decidere la sfida sono le reti di Tamburini nel primo tempo e di Corazzi allo scadere.

L’avvio è subito di marca aretina: Barsali crea il primo pericolo dopo appena un minuto, servendo un cross per Tamburini che però non trova la precisione necessaria. Le amaranto insistono, mantengono il controllo del gioco e al 30’ sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Razzolini a lato di un soffio.

Il gol arriva al 35’: Razzolini, circondata da maglie arancionoverdi, riesce comunque a innescare Tamburini con un filtrante illuminante. La numero 9 non sbaglia e trafigge Beka con un diagonale che vale l’1-0. Il Venezia prova subito a reagire con Zuanti, ma la sua conclusione termina fuori. Nel finale di tempo l’Arezzo va vicinissimo al raddoppio prima con Razzolini, poi con Lorieri e, al 44’, con una traversa piena colpita proprio dalla numero 10 su punizione.

Nella ripresa l’Arezzo continua a spingere con intensità. Lorieri sfiora direttamente da calcio d’angolo il gol del raddoppio, costringendo Beka alla respinta. Tamburini continua a rendersi pericolosa, mentre Vlassopoulou e Corazzi cercano il bersaglio in mischia. A un quarto d’ora dalla fine è proprio Corazzi a far tremare la porta veneta, colpendo il palo interno di testa.

Le amaranto non arretrano e all’89’ trovano il meritato 2-0: Corazzi, defilata, controlla con freddezza, si gira e piazza un destro impeccabile che non lascia scampo a Beka. È il gol che chiude la partita e certifica una prestazione solida, intensa e dominata sia tecnicamente sia atleticamente.

L’ACF Arezzo torna così alla vittoria grazie alle firme di Tamburini e Corazzi, confermando la crescita di gioco e la qualità del proprio collettivo. Una vittoria importante per morale e classifica, costruita con personalità e grande spirito di squadra.