HomeCronacheFatti di cronacaSchianto sulla S.S.73: muore un 22enne nonostante i soccorsi

Schianto sulla S.S.73: muore un 22enne nonostante i soccorsi

I soccorsi attivati nel tardo pomeriggio non sono riusciti a salvare il giovane coinvolto nel violento impatto

Redazione
By Redazione

-

Un giovane di 22 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la Schianto sulla S.S.73. L’auto su cui viaggiava è finita contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata, causando un impatto fatale.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, Adrian Bitchin di origine moldava, residente ad Arezzo in via Trento e Trieste, stava percorrendo la strada tra Pieve al Toppo e San Zeno,quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire, andando a schiantarsi contro un pino.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo. Nonostante i tentativi di soccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per ricostruire con precisione le cause dell’incidente.

