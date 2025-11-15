Arezzo, cuore e sudore: 2-1 al Bra nonostante gli infortuni

Partita tosta, panchina ridotta all’osso, ma i nostri hanno tirato fuori lo spirito giusto. Al 6’ Chierico tira dopo una ribattuta, il portiere respinge e Pattarello viene steso da dietro: rigore sacrosanto che lui stesso trasforma con una botta sotto la traversa. 1-0 e via.

Dopo il vantaggio l’Arezzo gestisce palla senza strafare: una punizione di Cianci fuori di poco, qualche buona combinazione, poi la nota stonata. Alla fine del primo tempo Mawuli si fa male in un contrasto e deve uscire: verrà portato in ospedale per accertamenti. Al suo posto entra Perrotta.

Nella ripresa arriva il raddoppio: contropiede, tiro di Cuanci deviato in corner e proprio lui, sul calcio d’angolo, svetta e insacca di testa. 2-0.

L’Arezzo sfiora anche il tris: splendida azione Chierico–Cianci–Tavernelli, con quest’ultimo che centra il palo esterno; poi occasione anche per Pattarello lanciato da Venturi.

Nel finale il Bra si rende pericoloso: in un’azione confusa Perrotta interviene in scivolata, prende il pallone e l’attaccante cade. L’arbitro fischia un rigore più che dubbio, forse una “compensazione” per quello di inizio gara (che però c’era, eccome!). Il Bra accorcia, ma Bucchi chiude la saracinesca inserendo Arena, Varela e Tito. Finisce 2-1. Tre punti meritati e sudati.

Le pagelle amaranto

Venturi 6,5

Preciso nei lanci (quello per Pattarello è d’oro) e attento nelle uscite di pugno.

De Col 6

Fa il suo e mette un paio di buoni cross.

Gilli 6,5

Solido come sempre.

Gigli 6,5

Ordinato, sbaglia poco.

Righetti 7

In crescita netta rispetto alla scorsa stagione. Non nasce terzino, ma ora sulla fascia si muove con sicurezza.

Mawuli 6

L’unico vero incontrista. Sfortunato: si fa male e deve uscire.

Chierico 7

Trequartista, regista, play centrale: fa tutto e lo fa bene. Ogni tanto piazza anche qualche “bordata”.

Meli 6

Pochi palloni, ma sempre nella posizione giusta.

Pattarello 6,5

Si procura il rigore con uno scatto dei suoi e nel secondo tempo sfiora il gol col mancino.

Cianci 6,5

Segna, lotta, aiuta la squadra. Leader vero.

Tavernelli 6,5

Va vicino al gol nella più bella azione della gara.

Pallotta 6

Fa il suo. E sul rigore… non era rigore!!!

Varela n.c.

Arena e Tito 6,5

Ingresso con carattere, preziosi nel finale.

Bucchi 6,5

Con una panchina da “anni 2000”, quasi senza cambi, porta a casa una vittoria pesantissima.

Tre punti di cuore, di grinta e di sofferenza.

Venturi insidia Pattarello e Guccione per il titolo di “lancio d’oro”, ma anche De Col non è da sottovalutare!