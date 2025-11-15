9.5 C
Comune di Arezzo
sabato, Novembre 15, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo, cuore e sudore: 2-1 al Bra nonostante gli infortuni

Arezzo, cuore e sudore: 2-1 al Bra nonostante gli infortuni

Arezzo di carattere, tra infortuni, lotta e un rigore inventato

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Partita tosta, panchina ridotta all’osso, ma i nostri hanno tirato fuori lo spirito giusto. Al 6’ Chierico tira dopo una ribattuta, il portiere respinge e Pattarello viene steso da dietro: rigore sacrosanto che lui stesso trasforma con una botta sotto la traversa. 1-0 e via.

Dopo il vantaggio l’Arezzo gestisce palla senza strafare: una punizione di Cianci fuori di poco, qualche buona combinazione, poi la nota stonata. Alla fine del primo tempo Mawuli si fa male in un contrasto e deve uscire: verrà portato in ospedale per accertamenti. Al suo posto entra Perrotta.

Nella ripresa arriva il raddoppio: contropiede, tiro di Cuanci deviato in corner e proprio lui, sul calcio d’angolo, svetta e insacca di testa. 2-0.

L’Arezzo sfiora anche il tris: splendida azione Chierico–Cianci–Tavernelli, con quest’ultimo che centra il palo esterno; poi occasione anche per Pattarello lanciato da Venturi.

Nel finale il Bra si rende pericoloso: in un’azione confusa Perrotta interviene in scivolata, prende il pallone e l’attaccante cade. L’arbitro fischia un rigore più che dubbio, forse una “compensazione” per quello di inizio gara (che però c’era, eccome!). Il Bra accorcia, ma Bucchi chiude la saracinesca inserendo Arena, Varela e Tito. Finisce 2-1. Tre punti meritati e sudati.

Le pagelle amaranto

Venturi 6,5
Preciso nei lanci (quello per Pattarello è d’oro) e attento nelle uscite di pugno.

De Col 6
Fa il suo e mette un paio di buoni cross.

Gilli 6,5
Solido come sempre.

Gigli 6,5
Ordinato, sbaglia poco.

Righetti 7
In crescita netta rispetto alla scorsa stagione. Non nasce terzino, ma ora sulla fascia si muove con sicurezza.

Mawuli 6
L’unico vero incontrista. Sfortunato: si fa male e deve uscire.

Chierico 7
Trequartista, regista, play centrale: fa tutto e lo fa bene. Ogni tanto piazza anche qualche “bordata”.

Meli 6
Pochi palloni, ma sempre nella posizione giusta.

Pattarello 6,5
Si procura il rigore con uno scatto dei suoi e nel secondo tempo sfiora il gol col mancino.

Cianci 6,5
Segna, lotta, aiuta la squadra. Leader vero.

Tavernelli 6,5
Va vicino al gol nella più bella azione della gara.

Pallotta 6
Fa il suo. E sul rigore… non era rigore!!!

Varela n.c.

Arena e Tito 6,5
Ingresso con carattere, preziosi nel finale.

Bucchi 6,5
Con una panchina da “anni 2000”, quasi senza cambi, porta a casa una vittoria pesantissima.

Tre punti di cuore, di grinta e di sofferenza.
Venturi insidia Pattarello e Guccione per il titolo di “lancio d’oro”, ma anche De Col non è da sottovalutare!

Articoli correlati:

Soffrire, vincere, godere: l’Arezzo è già realtà Ravasio affonda la banda di Stellone: Arezzo di cuore e di grinta! Arezzo sporco e vincente a Rimini: Varela la decide, ma che sofferenza! Arezzo preparazione a Rigutino: sudore, schemi e finta che stende anche l’ombrellone! L’Arezzo parte col turbo: sette squilli e tanta voglia di far divertire Tutti al Comunale! Il Bra ci prova, ma l’Arezzo risponde! Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo corto ma coriaceo: 2-1 al Bra e primo posto riconquistato
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024