Arezzo, Capodanno cambia volto: il brindisi di mezzanotte si sposta in piazza della Libertà

Nuova location scelta dal Comune per la festa dell’ultimo dell’anno

Il Capodanno aretino cambia scenario. Dopo anni in piazza Sant’Agostino, il cuore dei festeggiamenti della notte di San Silvestro si trasferisce in piazza della Libertà. È quanto emerge dall’esito dell’avviso pubblico diffuso dal Comune per l’assegnazione dei contributi destinati all’organizzazione dell’evento.

Il budget messo a disposizione dall’amministrazione ammonta a 70 mila euro, cifra che coprirà una parte dei costi dell’organizzatore. “I dettagli della serata saranno illustrati in una conferenza stampa dedicata – anticipa l’assessore Federico Scapecchi – ma posso confermare che nel 2025 la location cambierà: la preferenza è ricaduta su piazza della Libertà, come indicato dai partecipanti all’avviso”. Partecipanti che, come chiarisce lo stesso assessore, in realtà si riducono a un’unica proposta: quella avanzata dall’Associazione Music.

La commissione tecnica ha ritenuto il progetto ammissibile, attribuendogli 38 punti su 50. Tutta la documentazione della procedura è ora disponibile sul sito del Comune, consultabile da chiunque voglia approfondire in nome della trasparenza amministrativa.

