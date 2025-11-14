Arezzo, controlli straordinari della Polizia: 75 persone identificate e un arresto per droga

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel centro urbano di Arezzo. Nella giornata di giovedì 13 novembre, gli agenti – con pattuglie in divisa, personale in borghese e il supporto del Reparto Prevenzione Crimine arrivato da Firenze – hanno passato al setaccio vie e piazze della città, identificando 75 persone e controllando 32 veicoli. Tra gli individui fermati, 27 sono risultati avere precedenti di polizia o condanne.

Durante l’operazione, nei pressi dei giardini di Campo di Marte, un uomo di origine camerunense ha tentato la fuga alla vista delle pattuglie, gettando un sacchetto di plastica. Gli agenti, guidati dal dirigente del servizio, il capo della Squadra Mobile dottor Comito, lo hanno inseguito per le strade del quartiere Saione, bloccandolo dopo alcune centinaia di metri.

L’uomo è stato trovato in possesso di 650 euro in banconote di piccolo taglio e di un bastone contenente una lama. Nel sacchetto abbandonato, recuperato dagli operatori, sono state rinvenute 10 dosi di cocaina già confezionate e 16 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di ulteriori 40 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo, regolare sul territorio italiano, è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.