15.7 C
Comune di Arezzo
venerdì, Novembre 14, 2025
type here...
HomeIn primo pianoSul torrente Castro: Garzette, monopattini e geni della notte

Sul torrente Castro: Garzette, monopattini e geni della notte

Quando la natura resiste e l'inciviltà galleggia (o affonda) nel Castro

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

(Cronache semiserie dalla giungla urbana aretina)

Arezzo, Torrente Castro.
Mentre una garzetta – o quel che pare una garzetta, comunque un uccello più serio di tanti cristiani – se ne sta tranquilla a pescare nell’acqua bassa, a due metri da lei giace un monopattino elettrico spiaggiato come un cetaceo metallico… lì, fermo, immobile, da mesi.

Pare sia stato lanciato giù dal ponte, quello davanti al Teatro Tenda, probabilmente da qualche fenomeno del divertimento serale, quelli che “oh raga guardate come vola!”.
E infatti vola… dritto nel torrente, dove da allora fa da arredo urbano abusivo.

Uno spettacolo che più “ecologico” non si può:
da una parte la natura che prova a sopravvivere, dall’altra un monopattino morto ammazzato che galleggia tra i sassi, incastrato nelle radici.
Un contrasto poetico, quasi commovente… se non venisse voglia di lanciare giù dal ponte anche gli autori del gesto (metaforicamente, eh!).

Perché ai vandali qualcuno dovrebbe spiegarlo:
dietro al loro “scherzetto” ci stanno conseguenze ambientali, mica storielle.
Le batterie al litio non sono caramelle: se si rompono possono inquinare l’acqua, il suolo e rovinare un ecosistema che già fa fatica da solo.
E oltre al disastro ecologico, c’è pure quello economico: l’azienda di sharing, che probabilmente ha già fatto il funerale al mezzo, ci rimette soldi ogni volta che un genio decide di sfogare la creatività.

Speriamo che ‘sto benedetto rottame venga rimosso prima o poi.
Ma tanto, diciamolo, i danni veri ormai li ha fatti: mesi a mollo, mezzo ricoperto di alghe, sassi, rami e gloria.

Uno scenario purtroppo non nuovo: monopattini abbandonati ovunque, nei fossi, sugli alberi, nei cassonetti, e ora pure nel Castro… manca solo di trovarne uno a galleggiare nel brodo della ribollita.

Intanto la garzetta, ignara, continua a pescare.
Lei sì che c’ha stile.
Noi, un po’ meno.

Articoli correlati:

Ecco come funziona il ritiro porta a porta ad Arezzo! Arezzo, piazza Guido Monaco: “pelo d’arte” all’ora dell’aperitivo Arezzo, capitale mondiale della monnezza… e dell’ingegno dei disgraziati! Arezzo, via Vittorio Veneto: nuova palestra a cielo aperto: una sprangata gratis all’iscrizione A Saione l’ommo-che-fà-le-feci: l’aiuola è sua Via Tiziano: due torri e via! “Tanto il verde c’è di là… e qui ci si fa due spicci” Arezzo, presentato il nuovo stadio: sindaco e vicesindaca entusiasti: “Una svolta storica”. La gente: “Sì, come la rotatoria infinita…” Via Petrarca: “mi’ gli scavi, mi’ gli attichi, mi’ i pali… mi’ ’na sega!”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Città del Natale e cantieri stradali: tutte le modifiche a sosta e circolazione nelle prossime settimane
Articolo successivo
Arezzo, Capodanno cambia volto: il brindisi di mezzanotte si sposta in piazza della Libertà
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024