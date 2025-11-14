Sul torrente Castro: Garzette, monopattini e geni della notte

(Cronache semiserie dalla giungla urbana aretina)

Arezzo, Torrente Castro.

Mentre una garzetta – o quel che pare una garzetta, comunque un uccello più serio di tanti cristiani – se ne sta tranquilla a pescare nell’acqua bassa, a due metri da lei giace un monopattino elettrico spiaggiato come un cetaceo metallico… lì, fermo, immobile, da mesi.

Pare sia stato lanciato giù dal ponte, quello davanti al Teatro Tenda, probabilmente da qualche fenomeno del divertimento serale, quelli che “oh raga guardate come vola!”.

E infatti vola… dritto nel torrente, dove da allora fa da arredo urbano abusivo.

Uno spettacolo che più “ecologico” non si può:

da una parte la natura che prova a sopravvivere, dall’altra un monopattino morto ammazzato che galleggia tra i sassi, incastrato nelle radici.

Un contrasto poetico, quasi commovente… se non venisse voglia di lanciare giù dal ponte anche gli autori del gesto (metaforicamente, eh!).

Perché ai vandali qualcuno dovrebbe spiegarlo:

dietro al loro “scherzetto” ci stanno conseguenze ambientali, mica storielle.

Le batterie al litio non sono caramelle: se si rompono possono inquinare l’acqua, il suolo e rovinare un ecosistema che già fa fatica da solo.

E oltre al disastro ecologico, c’è pure quello economico: l’azienda di sharing, che probabilmente ha già fatto il funerale al mezzo, ci rimette soldi ogni volta che un genio decide di sfogare la creatività.

Speriamo che ‘sto benedetto rottame venga rimosso prima o poi.

Ma tanto, diciamolo, i danni veri ormai li ha fatti: mesi a mollo, mezzo ricoperto di alghe, sassi, rami e gloria.

Uno scenario purtroppo non nuovo: monopattini abbandonati ovunque, nei fossi, sugli alberi, nei cassonetti, e ora pure nel Castro… manca solo di trovarne uno a galleggiare nel brodo della ribollita.

Intanto la garzetta, ignara, continua a pescare.

Lei sì che c’ha stile.

Noi, un po’ meno.