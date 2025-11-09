10.3 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 9, 2025
Incendio a La Dogana (Cortona): quattro intossicati, tra cui due minori. Tutti trasportati all’ospedale di Arezzo

Quattro persone intossicate dal fumo: due minori, un uomo e una donna ricoverati in codice 2 ad Arezzo

Redazione
By Redazione

-

l servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto nel comune di Cortona, in località La Dogana, in seguito a un incendio che ha coinvolto quattro persone.
Secondo quanto riportato, si tratta di due minori, un uomo e una donna, tutti rimasti intossicati dal fumo sprigionato dalle fiamme provenienti da una canna fumaria andata a fuoco. I quattro sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti e cure.

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
