l servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto nel comune di Cortona, in località La Dogana, in seguito a un incendio che ha coinvolto quattro persone.
Secondo quanto riportato, si tratta di due minori, un uomo e una donna, tutti rimasti intossicati dal fumo sprigionato dalle fiamme provenienti da una canna fumaria andata a fuoco. I quattro sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti e cure.
Incendio a La Dogana (Cortona): quattro intossicati, tra cui due minori. Tutti trasportati all’ospedale di Arezzo
Quattro persone intossicate dal fumo: due minori, un uomo e una donna ricoverati in codice 2 ad Arezzo
-
l servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto nel comune di Cortona, in località La Dogana, in seguito a un incendio che ha coinvolto quattro persone.
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal