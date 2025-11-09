Incendio a La Dogana (Cortona): quattro intossicati, tra cui due minori. Tutti trasportati all’ospedale di Arezzo

l servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto nel comune di Cortona, in località La Dogana, in seguito a un incendio che ha coinvolto quattro persone.

Secondo quanto riportato, si tratta di due minori, un uomo e una donna, tutti rimasti intossicati dal fumo sprigionato dalle fiamme provenienti da una canna fumaria andata a fuoco. I quattro sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti e cure.