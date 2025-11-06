Arezzo, presentato il nuovo stadio: sindaco e vicesindaca entusiasti: “Una svolta storica”. La gente: “Sì, come la rotatoria infinita…”

Il Sindaco l’ha presentato come se avesse scoperto il fuoco:

il nuovo stadio “Città di Arezzo”,

moderno, bello, ecologico, avvicinato al pubblico, senza pista, e pure che si alimenta da solo… pare che se gli chiedi, ti fa pure il caffè dal VAR.

Una vera rivoluzione:

la prima opera in Italia secondo la super-novissima Legge Stadi.

Un capolavoro di “tradizione, innovazione e sostenibilità”, ha detto il Sindaco.

Insomma, una roba che se ci credi, quasi ti vien da star male.

Secondo il Sindaco, sarà:

autosufficiente

sostenibile

aperto tutto l’anno

spazio per eventi, cultura, sport, bar, lavoro, e tempo libero

Manca solo:

ambulatorio

asilo nido

tre pizzerie

e il McDrive dentro la curva sud

Il Sindaco ha ringraziato gli uffici comunali perché hanno “rispettato tempi e procedure”.

Eh, per ora si parla di disegni e plastici, non di cantieri…

vai tranquillo che i tempi si rispettano.

IL PRESIDENTE:

“40 milioni? Ce li metto io… e poi ci sono i colossi che ci fanno gli occhi dolci!”

Al centro della scena, con più flash addosso del Trofeo di Sanremo, Guglielmo Manzo.

Pare sia stato lui a crederci fin dal primo giorno, quando se lo nominavi lo stadio,

la gente rideva come davanti alla ruota panoramica della Fiera di San Donato.

Il Sindaco gli ha detto:

“Visionario e un po’ incosciente”.

In altre città ti querelano.

Ad Arezzo te lo prendono come un complimento.

E infatti Manzo ha sorriso,

forse perché un visionario ci voleva davvero.

40 MILIONI… MA TRANQUILLI!

All’inizio doveva costare 28 milioni.

Ora siamo a 40 milioni.

La curva dei costi cresce più di quella della squadra quando va bene.

Ma lui è sereno:

“I lavori cominceranno coi soldi del mio gruppo”.

Detto così, sembrerebbe che basta aprire un cassetto e via.

Beato lui.

E poi la frase che ha colpito tutti:

“Abbiamo dei colossi che ci fanno la corte”.

Sembra Uomini & Donne versione edilizia:

Corteggiamento in Curva Sud.

Manzo però, affettuoso ma prudente, precisa:”Sceglierò io il partner.

Le società che funzionano sono in numero dispari e sotto il tre”.

Letta così significa: meglio in pochi… che inciampare in tanti.

E su questo, anche i più cinici, ce la danno buona.

Dice che stamani si è emozionato.

Che il video gli ha toccato dentro.

Oh, non è roba da poco.

Qualcuno lo ha preso per segno di debolezza:

ma lui ha rimesso tutti in riga “È il contrario.”

E qui ci sta: perché se non ci credi te, che lo stadio lo finanzi, chi ci deve credere?

Manzo ringrazia il Comune, promette che la squadra non traslocherà mai durante i lavori

e guarda avanti con fiducia.

Che uno dice: mica male per uno che fino a poco fa era “quello venuto da lontano”.

E se la politica sogna,la rete non perdona.

I COMMENTI

Lorenzo:

«Di plastici ne abbiamo già visti…

E anche le priorità di Ghinelli…»

Traduzione:

“Te l’hanno già raccontata questa favola, bimbo bello.”

Ruben:

«Ora l’Arezzo piace a tutti…»

Che è un po’ come dire:

“Fino a ieri non lo voleva neanche la mamma, ora tutti innamorati.”

Mauro:

«Speriamo non sia come la rotatoria infinita…»

Eh, quella la danno finita nel 2087.

Chissà lo stadio.

Piera:

«Dove lo dovrebbero fare lo stadio?»

Bella domanda.

Secondo le ultime fonti:

in cima alla Montagna dei Fumi, sopra Ceciliano.

Mario:

«Città che cresce in tutto!»

…compreso il numero delle promesse.

Davide:

Non ha scritto niente.

Forse ha capito tutto.

Pare che marzo

sia il mese delle ruspe.

Maratona e curva ospiti salutano e si comincia a lavorare.

Quindi non si parla più solo di rendering, e plastico:

pare che stavolta si faccia sul serio.

A sentir Manzo, c’è un piano, ci sono i soldi,

ci sono le idee e pure chi suona il campanello per dargli una mano.

Se il buongiorno si vede dal mattino, qui si dorme poco e si costruisce tanto.

Tra un Sindaco che sogna, una vicesindaca convinta, e un Presidente con il portafogli aperto e i piedi per terra, lo stadio nuovo… pare meno fandonia di prima.