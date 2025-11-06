Arezzo, debutta “La Foresta di Wudz”: libri, arte e musica nel nuovo progetto culturale di Wudz Edizioni

Arezzo, 6 novembre 2025 — Nasce ad Arezzo “La Foresta di Wudz”, il nuovo format culturale ideato da Wudz Edizioni, la casa editrice del gruppo Woodworm. L’iniziativa, pensata come appuntamento bimestrale, intreccia letteratura, arti visive e musica con l’obiettivo di creare un ecosistema culturale aperto e condiviso.

Il primo evento è in programma sabato 15 novembre negli spazi della galleria Rosy Boa, in via Cesalpino 29. Qui sarà allestito un bookshop dedicato alle collane Wudz e una vinyl room realizzata in collaborazione con Woodworm. L’ingresso sarà libero per l’intera serata.

Alle 17:30 lo scrittore Wu Ming 2 presenterà Mensaleri (Einaudi, 2025), romanzo che ripercorre più generazioni di una storia industriale attraverso la vicenda di una cartiera, dalla nascita nel neonato Regno d’Italia fino alla fine del Novecento. Una narrazione politica e sociale che riflette sulle trasformazioni del Paese e sul ruolo del racconto come strumento di comprensione del presente.

Alle 19:00 spazio all’arte con il live painting di Lisa Gelli, illustratrice attiva tra Toscana e Marche, che dal 2012 porta avanti una ricerca a cavallo tra performance, illustrazione e libro d’artista.

La giornata si chiuderà alle 21:00 con Stefano “Edda” Rampoldi, che presenterà Messe sporche (Woodworm, 2025). Un set intimo e radicale — tra parole e canzoni — che conferma il carattere visionario, ironico e libero dell’ex voce dei Ritmo Tribale.

La scelta della galleria Rosy Boa reflette il legame tra Wudz Edizioni e il territorio: l’obiettivo è costruire nuove connessioni culturali e aprire spazi di confronto e partecipazione. La serata sarà accompagnata anche da un’area food & beverage curata da Bottega di Montemercole e Art Café; il wine bar ospiterà i vini dell’Azienda Matrignano a partire dalle 18:00.

Con questo primo appuntamento, “La Foresta di Wudz” inaugura un percorso che punta a far crescere — come alberi in una foresta — nuove comunità e immaginari condivisi.