Mounted Games, Chiara Romanelli è Campionessa Italiana 2025

Tortona (Al) – Si è concluso domenica 2 novembre il Campionato Italiano Individuale di Mounted Games, disciplina equestre caratterizzata da velocità, tecnica e stretta sintonia tra cavallo e cavaliere. A distinguersi nell’edizione 2025 è stata Chiara Romanelli, atleta aretina tesserata FISE con il Team Pacini, che si è aggiudicata il titolo italiano nella categoria Under 18 Pro.

Dopo un intenso fine settimana di gare, Romanelli, in sella al Quarter Horse My Smart Boon, ha offerto una prova di grande solidità, precisione e controllo, imponendosi nella finale con una prestazione che le è valsa la prima posizione.

Il successo nazionale si aggiunge a una stagione particolarmente significativa: pochi mesi fa l’atleta aveva preso parte ai Campionati del Mondo Under 18 disputati a Ghlin, in Belgio, dove aveva conquistato la medaglia di bronzo con la squadra azzurra.

Il doppio risultato – titolo italiano individuale e podio mondiale – conferma Chiara Romanelli tra i principali talenti italiani dei Mounted Games, disciplina in costante crescita, che unisce abilità atletica, spirito sportivo e profonda intesa con il cavallo.

Con il trionfo di Tortona, l’atleta aretina conclude una stagione di alto livello e guarda ora ai prossimi impegni nazionali e internazionali del 2026.