16 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Novembre 5, 2025
type here...
HomeCronacheSportMounted Games, Chiara Romanelli è Campionessa Italiana 2025

Mounted Games, Chiara Romanelli è Campionessa Italiana 2025

L’atleta aretina del Team Pacini conquista il titolo individuale nella categoria Under 18 Pro a Tortona. Dopo il bronzo mondiale, nuova affermazione in una stagione da incorniciare

Redazione
By Redazione

-

Tortona (Al) – Si è concluso domenica 2 novembre il Campionato Italiano Individuale di Mounted Games, disciplina equestre caratterizzata da velocità, tecnica e stretta sintonia tra cavallo e cavaliere. A distinguersi nell’edizione 2025 è stata Chiara Romanelli, atleta aretina tesserata FISE con il Team Pacini, che si è aggiudicata il titolo italiano nella categoria Under 18 Pro.

Dopo un intenso fine settimana di gare, Romanelli, in sella al Quarter Horse My Smart Boon, ha offerto una prova di grande solidità, precisione e controllo, imponendosi nella finale con una prestazione che le è valsa la prima posizione.

Il successo nazionale si aggiunge a una stagione particolarmente significativa: pochi mesi fa l’atleta aveva preso parte ai Campionati del Mondo Under 18 disputati a Ghlin, in Belgio, dove aveva conquistato la medaglia di bronzo con la squadra azzurra.

Il doppio risultato – titolo italiano individuale e podio mondiale – conferma Chiara Romanelli tra i principali talenti italiani dei Mounted Games, disciplina in costante crescita, che unisce abilità atletica, spirito sportivo e profonda intesa con il cavallo.

Con il trionfo di Tortona, l’atleta aretina conclude una stagione di alto livello e guarda ora ai prossimi impegni nazionali e internazionali del 2026.

Articoli correlati:

L’aretina Chiara Romanelli conquista il bronzo ai Mondiali di Mounted Games 2025 in Belgio Eccellenze scolastiche: successi per gli studenti del Liceo “Città di Sansepolcro” in scacchi e matematica La Chianina Ciclostorica: pedali, passione e territorio protagonisti in Valdichiana Trionfo dell’A.K.A. Arezzo alla Coppa Toscana Giovanissimi: 26 medaglie e primo posto assoluto Arezzo, via alle richieste per l’uso di palestre e campi sportivi comunali: una struttura in più e nuovi spazi riservati Tripletta vincente per il Team Ciabini: Masciotti primo e Bastianini terzo a Cremona nel CIV Classic Sofia Sennati conquista il titolo italiano di Gym Boxe: un trionfo dedicato al padre di Lino Valtiberina Tennis inarrestabile: promozione in Serie D1 conquistata a suon di vittorie

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, presentato il primo bilancio del Garante dei diritti delle persone private della libertà
Articolo successivo
Cortona, al via le feste dell’olio nuovo: sei eventi verso la finale di “Eleiva Cortonensis”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024