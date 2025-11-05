16 C
Cortona, al via le feste dell’olio nuovo: sei eventi verso la finale di “Eleiva Cortonensis”

Dal 9 novembre un calendario di iniziative con degustazioni, eventi culturali e concorsi locali. Premiazione finale il 15 dicembre in Comune

Prende il via il calendario 2025 delle feste dedicate all’olio nuovo, promosso dalle proloco e dalle associazioni del territorio nell’ambito del concorso “Eleiva Cortonensis”, riservato ai migliori oli prodotti nell’area cortonese.

Il primo appuntamento è in programma domenica 9 novembre con la 26ª edizione della “Bruschetta farnetese”, organizzata dalla Proloco di Farneta con la collaborazione del Museo Paleontologico, che per l’occasione rimarrà aperto. Prevista una “merenda preistorica” con degustazione di olio nuovo, oltre al raduno di auto d’epoca del gruppo “I ragazzi della ruggine” alle ore 16. Per l’intera giornata si terrà una mostra mercato delle pubblicazioni di don Sante Felici.

Domenica 23 novembre sono previsti due eventi: alle 16 a Mercatale, presso la sala polivalente, la Proloco Valdipierle organizza “Castagnata & Olio nuovo” con degustazioni e musica; alle 18 a Centoia si svolgerà la “Merenda unta” presso la sala civica, a cura della Proloco locale. Il ciclo prosegue venerdì 28 novembre a Portole, con l’iniziativa della Proloco di Teverina dalle ore 17.

Storico anche l’appuntamento di Terontola, giunto alla XVI edizione, in programma domenica 7 dicembre alle 16 presso il centro sociale di via de’ Combattenti, organizzato da Auser. Il giorno seguente, 8 dicembre, sarà la volta di Tavarnelle, dove il Gs Val di Loreto proporrà la festa dell’olio nuovo.

Tutte le iniziative comprendono competizioni locali fra i produttori, supervisionate da una giuria presieduta dall’agronomo Francesco Mazzarella, presidente dell’Oleacademia Eleiva Cortonensis. Intanto ha registrato un buon riscontro la “Camminata fra gli olivi”, promossa dalle Città dell’Olio, che ha coinvolto numerosi partecipanti lungo il percorso tra la chiesa di Santa Maria Nuova e il frantoio Brini di Cortona.

La premiazione finale del concorso si terrà domenica 15 dicembre alle ore 10.30 nella sala del Consiglio comunale di Cortona.

«È entusiasmante osservare il dinamismo di associazioni e produttori di olio extra vergine di oliva — ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive, Paolo Rossi —. Come Amministrazione intendiamo sostenere il settore con iniziative di valorizzazione e percorsi di supporto e competenza, tutelando e promuovendo il nostro oro verde».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Luciano Meoni, che ha evidenziato «l’importanza degli olivicoltori, professionali e amatori, nella tutela del paesaggio e nella prevenzione del rischio idrogeologico. Il territorio cortonese non sarebbe lo stesso senza gli olivi e i loro terrazzamenti».

