venerdì, Ottobre 31, 2025
Tragedia a Monte San Savino: donna muore, il marito lotta per la vita. Sospetto avvelenamento da pesticidi

La tragedia a Monte San Savino: la procura indaga per chiarire se l’intossicazione sia legata a sostanze tossiche usate in casa o a un incidente domestico

A Monte San Savino, una tranquilla serata di fine ottobre si è trasformata in tragedia. Una donna di 66 anni è morta e il marito settantenne si trova ora ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Arezzo. Entrambi si sono sentiti male alcuni giorni fa, con sintomi compatibili con un’intossicazione: nausea, vomito, malessere diffuso.

L’allarme era scattato all’alba. I soccorritori del 118 sono arrivati nell’abitazione della coppia, in località Alberoro, insieme alla squadra mobile e ai vigili del fuoco.
Per la donna, però, non c’era stato nulla da fare. L’uomo, poi è stato dimesso nel corso della settimana passata.
Il medico certifica inizialmente il decesso naturale della donna.

Ieri il marito ha avuto un nuovo malore ed è stato nuovamente ricoverato in ospedale, dove si trova ancora, anche se i medici lo considerano ormai fuori pericolo.

La procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della tragedia. Tra le ipotesi, quella di un possibile avvelenamento accidentale dovuto a pesticidi o sostanze tossiche usate nei giorni precedenti. L’abitazione è stata sottoposta a disinfestazione e ai rilievi dei tecnici.

I familiari, sconvolti, hanno presentato denuncia chiedendo che sia fatta piena luce sull’accaduto. Saranno ora gli esami tossicologici e l’autopsia a stabilire cosa abbia provocato il decesso della donna e il grave malore del marito.

