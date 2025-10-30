Fermano un’auto sospetta, scoperti due corrieri della droga: sequestrati eroina, ketamina e metanfetamina

Una normale attività di controllo si è trasformata in una significativa operazione antidroga per la Polizia Stradale di Arezzo. Gli agenti della Sottosezione di Arezzo-Battifolle, durante un servizio sull’Autostrada A1, hanno fermato una piccola utilitaria all’altezza dell’area di servizio Montepulciano Ovest, insospettiti da alcuni particolari anomali.

L’auto non risultava rubata, ma il contratto di noleggio, intestato al conducente, era scaduto da diversi giorni. I due occupanti – un 29enne tunisino e una 37enne italiana, entrambi residenti in Toscana – hanno mostrato un evidente stato di agitazione durante il controllo, circostanza che ha indotto gli agenti a procedere con una perquisizione approfondita del veicolo.

All’interno di una borsa appoggiata sul tappetino posteriore, i poliziotti hanno scoperto un panetto di eroina pura del peso di 530 grammi. Le verifiche sono poi proseguite presso l’abitazione della donna, dove è stato rinvenuto un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga.

Nel corso della perquisizione domiciliare, la Polizia ha sequestrato 335 grammi di ketamina, 61 grammi di metanfetamina, bilancini di precisione, sostanza da taglio e circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il quantitativo complessivo di stupefacenti, che sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 40 mila euro, è stato sequestrato insieme al veicolo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sospettati sono stati arrestati e trasferiti in carcere: l’uomo a Siena e la donna a Firenze.

Un’operazione che conferma l’attenzione e la costante attività di controllo del territorio da parte della Polizia Stradale di Arezzo, impegnata quotidianamente nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie della provincia.