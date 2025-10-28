17.4 C
Comune di Arezzo
martedì, Ottobre 28, 2025
type here...
HomeCronacheSportGinnastica Petrarca protagonista agli interregionali: medaglie e finali nazionali per gli atleti...

Ginnastica Petrarca protagonista agli interregionali: medaglie e finali nazionali per gli atleti amaranto

Mattia Boncompagni e Christian Antonini conquistano il pass per i Campionati Italiani di Artistica Maschile, mentre Aurora Serafieri brilla nella Ritmica e vola alle finali nazionali Gold

Redazione
By Redazione

-

La Ginnastica Petrarca si conferma una delle realtà più solide del panorama sportivo toscano.
Nel fine settimana, la società aretina è stata protagonista alla Zona Tecnica Interregionale Gold di Ginnastica Artistica Maschile, disputata a Padova, dove si sono confrontati i migliori ginnasti provenienti da tutto il centro Italia.

Nella categoria Junior2, ottime prove per Mattia Boncompagni e Christian Antonini, che hanno centrato risultati di rilievo e l’accesso ai Campionati Italiani in programma dal 14 al 16 novembre a Fermo.
Boncompagni ha conquistato il secondo posto al corpo libero, mentre Antonini ha ottenuto il terzo posto alla sbarra e il quinto posto nella classifica All Around, dopo prove convincenti anche a cavallo con maniglie, volteggio, anelli e parallele.

La squadra amaranto, guidata da Jacopo Pineschi e Anna Piazza, ha schierato anche Leonardo Ercolani, vicino alla qualificazione alle parallele, e Pietro Badini, che ha gareggiato con impegno a corpo libero e sbarra.
Anche per loro, una preziosa esperienza di crescita nel massimo livello competitivo nazionale.

Contemporaneamente, a Roma, le atlete della Ginnastica Petrarca hanno partecipato alla Zona Tecnica Interregionale Gold di Ginnastica Ritmica riservata alla categoria Allieve.
Tra le protagoniste, Aurora Serafieri ha firmato una prestazione brillante centrando il terzo posto All Around nella 3ª Fascia, grazie ai punteggi ottenuti negli exercizi al corpo libero e al cerchio.
Un risultato che le vale la qualificazione ai Campionati Italiani Gold, in programma dal 15 al 16 novembre ad Alba Adriatica.

In gara anche Caterina Falomi, Viola Pasqui, Letizia Sandroni, Adele Tani e Sveva Nicole Trojanis, che dopo le buone prove regionali hanno vissuto un’esperienza importante di confronto e crescita tecnica.
Il gruppo Gold di Ritmica, allenato da Francesca Lapi e Benedetta Moroni, continua a dimostrare compattezza e talento, come già dimostrato dal recente accesso alle finali nazionali di Chiara Venturi e Giulia Perli tra le Junior1.

La Ginnastica Petrarca conferma così la propria continuità di risultati e qualità in diverse discipline e categorie.
Una realtà che unisce impegno, passione e programmazione, in un ambiente dove il talento viene valorizzato grazie al lavoro degli allenatori e alla collaborazione con le famiglie.

Articoli correlati:

Varela scatta, Arena spinge e io… l’ho già detto: quest’anno si sale! Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1 Commenti e discussione dopo la prima di Coppa 52ª Scalata al Castello: ad Arezzo arriva il fuoriclasse etiope Haile Telahun Bekele L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile Prima del Saracino, l’Arezzo al buratto Pesaro ha fatto 5

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Le giovanili dell’ACF Arezzo inarrestabili: l’Under 17 blinda Ceciliano, l’Under 15 cala l’otto!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024