Ginnastica Petrarca protagonista agli interregionali: medaglie e finali nazionali per gli atleti amaranto

La Ginnastica Petrarca si conferma una delle realtà più solide del panorama sportivo toscano.

Nel fine settimana, la società aretina è stata protagonista alla Zona Tecnica Interregionale Gold di Ginnastica Artistica Maschile, disputata a Padova, dove si sono confrontati i migliori ginnasti provenienti da tutto il centro Italia.

Nella categoria Junior2, ottime prove per Mattia Boncompagni e Christian Antonini, che hanno centrato risultati di rilievo e l’accesso ai Campionati Italiani in programma dal 14 al 16 novembre a Fermo.

Boncompagni ha conquistato il secondo posto al corpo libero, mentre Antonini ha ottenuto il terzo posto alla sbarra e il quinto posto nella classifica All Around, dopo prove convincenti anche a cavallo con maniglie, volteggio, anelli e parallele.

La squadra amaranto, guidata da Jacopo Pineschi e Anna Piazza, ha schierato anche Leonardo Ercolani, vicino alla qualificazione alle parallele, e Pietro Badini, che ha gareggiato con impegno a corpo libero e sbarra.

Anche per loro, una preziosa esperienza di crescita nel massimo livello competitivo nazionale.

Contemporaneamente, a Roma, le atlete della Ginnastica Petrarca hanno partecipato alla Zona Tecnica Interregionale Gold di Ginnastica Ritmica riservata alla categoria Allieve.

Tra le protagoniste, Aurora Serafieri ha firmato una prestazione brillante centrando il terzo posto All Around nella 3ª Fascia, grazie ai punteggi ottenuti negli exercizi al corpo libero e al cerchio.

Un risultato che le vale la qualificazione ai Campionati Italiani Gold, in programma dal 15 al 16 novembre ad Alba Adriatica.

In gara anche Caterina Falomi, Viola Pasqui, Letizia Sandroni, Adele Tani e Sveva Nicole Trojanis, che dopo le buone prove regionali hanno vissuto un’esperienza importante di confronto e crescita tecnica.

Il gruppo Gold di Ritmica, allenato da Francesca Lapi e Benedetta Moroni, continua a dimostrare compattezza e talento, come già dimostrato dal recente accesso alle finali nazionali di Chiara Venturi e Giulia Perli tra le Junior1.

La Ginnastica Petrarca conferma così la propria continuità di risultati e qualità in diverse discipline e categorie.

Una realtà che unisce impegno, passione e programmazione, in un ambiente dove il talento viene valorizzato grazie al lavoro degli allenatori e alla collaborazione con le famiglie.