Le giovanili dell’ACF Arezzo inarrestabili: l’Under 17 blinda Ceciliano, l’Under 15 cala l’otto!

Le “cittine” amaranto continuano a stupire: terza vittoria casalinga per l’Under 17 e goleada per l’Under 15 che resta imbattuta

UNDER 17: ACF AREZZO – AQUILA MONTEVARCHI (M) 1-0

Le ragazze di Michele Spataro continuano a trasformare il campo “Il Caggio” di Ceciliano in un autentico fortino.
Conquistano infatti la terza vittoria su tre partite casalinghe, confermando solidità e carattere.

A decidere il match è bastato un episodio: all’11’ l’ACF Arezzo guadagna un calcio di rigore, sul dischetto si presenta Meniconi, che con grande freddezza realizza il gol dell’1-0.
Nel prosieguo della gara equilibrio e agonismo, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a modificare il risultato.

Una vittoria di sostanza, che conferma la crescita tecnica e mentale delle giovani amaranto.

Formazione ACF Arezzo: Anagni, Cancellieri, Draghetti, Morgenni, Franchetti, Benedetti, Lucera, Meniconi, Toscano, Ciucchi, Bolanos.
All. Michele Spataro

UNDER 15: ACF AREZZO – FIRENZE CITY SUD 8-0

Prosegue la striscia d’imbattibilità per le ragazze di Carmelo Gabriele, protagoniste di un’altra prestazione da applausi.
Contro il Firenze City Sud, l’ACF Arezzo domina dal primo all’ultimo minuto, imponendo ritmo e qualità.

Già al 12′ Pacini sblocca il match con un destro all’incrocio sotto la traversa.
Al 20′ Migliorini L. raddoppia, portando le amaranto sul 2-0.
Nel secondo tempo è goleada: Migliorini T. firma una doppietta personale, imitata dalla stessa Migliorini L. (anche lei a quota due gol).
A chiudere i conti ci pensano Pareti e Giannucci, fissando l’8-0 finale e confermando un Arezzo in stato di grazia.

Formazione ACF Arezzo: Peruzzi (40′ Panterani), Bindi, Lalli (63′ Padelli), Batelli (55′ D’Agapito), Migliorini L. (55′ Fazzi), Pacini (51′ De Marco), Migliorini T. (51′ Volpi), Lucarini (26′ Giannucci), Dema (40′ Pareti).
All. Carmelo Gabriele

Firenze City Sud: Martusciello G., Nardi, Landenberger, Martusciello S., Azzimonti, Forlucci, Gagliardi, Seravalli, Ait Bouyoussef.
A disposizione: Daddi, Martinelli, Ricci, Ristori, Ritzu, Silvestri, Sventurati, Tofanarai.
All. Gervasio Pezzotta

Marcatrici: Pacini (12′), Migliorini L. (20′, 44′), Migliorini T. (29′, 40′), Giannucci (51′, 64′), Pareti (59′).

Due vittorie, zero gol subiti e tanto entusiasmo: il settore giovanile dell’ACF Arezzo continua a crescere e a far sognare i colori amaranto.
Cecilano resta inviolato e le Under 15 e 17 confermano che il futuro del calcio femminile ad Arezzo è più vivo che mai.

