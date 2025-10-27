13.3 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 27, 2025
type here...
HomeIn primo pianoQuando le strade diventano lisce… si avvicina la campagna elettorale

Quando le strade diventano lisce… si avvicina la campagna elettorale

Ogni cinque anni la magia si ripete: buche che spariscono, cantieri che fioriscono e assessori che riscoprono l’amore per l’asfalto. Non passa il Giro d’Italia, ma la campagna elettorale sì — e corre più veloce di qualunque rullo compressore

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

È un mistero tutto italiano, ma ad Arezzo assume toni quasi mistici: le buche spariscono quando si avvicinano le elezioni. Per mesi le nostre strade sembrano un campo minato, poi — puff! — compaiono operai, transenne, e l’asfalto torna lucido come una pista da bowling.

L’assessore Casi, con piglio da ingegnere del miracolo, annuncia che “siamo nel pieno di un importante progetto di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina”. Straordinaria, appunto. Straordinaria perché accade di rado, quasi mai, ma sempre in straordinaria coincidenza con le elezioni 2026.

Non passa il Giro d’Italia, ma passa la campagna elettorale: e improvvisamente ogni buca diventa una “priorità infrastrutturale”. C’è chi giura di aver visto cittadini commossi davanti a un rullo compressore, selfie inclusi. Mancano solo i tagli di nastro e gli spot in slow motion con la voce fuori campo: “Per un’Arezzo più scorrevole”.

Cinque milioni di euro, cinque lotti di lavori, cinque mesi prima del voto: la numerologia amministrativa non mente. I lavori toccano mezza città — da San Leo a Rigutino, da Ceciliano a Chiani — e c’è chi teme che a forza di asfaltare tutto, alla fine non resti più un buco dove lamentarsi.

È bello vedere l’amore improvviso per le nostre strade: peccato solo che questo sentimento, come i fiori di maggio, sbocci ogni cinque anni e duri giusto il tempo di una campagna elettorale. Poi, archiviati i comizi, torneremo alle nostre buche, fedeli e silenziose, in attesa del prossimo “intervento straordinario”.

Perché ad Arezzo, la vera costante non è l’asfalto.
È la satira che lo accompagna.

Articoli correlati:

Arezzo 2026: la giostra dei candidati: tutti pronti, nessuno parte Scanzi ad Arezzo: ‘na mattina che non scordi (o forse sì) Arezzo non scherza: qui l’estate ti svuota il portafoglio! Arezzo, ambulanza bloccata da un pianoforte in mezzo alla strada: “Pronto soccorso in DO maggiore” Arezzo sfida l’inflazione: qui il portafoglio piange… ma con stile La cultura aretina? Un concerto di stecche… con orchestra comunale al completo! Chi ha staccato il pulsante del semaforo? Il misterioso caso dell’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani Missione “Salvate la Nutria!” – Eroi o Matti del Fosso?

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Addio all’avvocato Francesco Molino, figura storica del foro aretino
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024