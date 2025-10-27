Addio all’avvocato Francesco Molino, figura storica del foro aretino

Il mondo della giustizia saluta uno dei suoi protagonisti più autorevoli. È morto questa mattina, lunedì 27 ottobre, all’età di 84 anni, l’avvocato Francesco Molino, noto penalista che per oltre cinquant’anni ha esercitato la professione con rigore e passione.

Nato a Melfi (Potenza) e formatosi in Toscana, Molino aveva scelto Arezzo come città in cui vivere e lavorare. Nelle aule dei tribunali toscani e italiani ha costruito una carriera luminosa, distinguendosi per la competenza, l’eleganza e la capacità oratoria.

Tra i tanti processi seguiti, resta nella memoria quello che lo vide difendere Luigi Spaccarotella, l’agente di polizia stradale coinvolto nel caso dell’omicidio di Gabriele Sandri nel 2007, un processo seguito da tutta l’Italia.

Ancora pochi giorni fa Molino era presente in aula, segno di una dedizione mai affievolita. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un professionista appassionato, sempre pronto a trasmettere la sua esperienza ai colleghi più giovani.

L’avvocato lascia una figlia, anch’ella avvocato. I funerali si terranno mercoledì 29 ottobre alle ore 15 nel Duomo di Arezzo.