Porta Santo Spirito lancia il bando per la nuova Bandiera del Centenario

Celebriamo 100 anni di storia gialloblù: aperto il bando per creare la nuova Bandiera ufficiale del Quartiere di Porta Santo Spirito

In occasione del Centenario dalla fondazione, il Quartiere di Porta Santo Spirito ha indetto un bando per la realizzazione della nuova Bandiera ufficiale, simbolo celebrativo di cento anni di storia gialloblù.

Il concorso è aperto a tutti — cittadini italiani e stranieri, maggiorenni e minorenni (con liberatoria scaricabile su www.portasantospirito.org) — e prevede la creazione di un bozzetto che rappresenti un emblema storico del Quartiere, utilizzando i colori sociali giallo (#FFD600) e blu (#093A89).

I progetti potranno essere consegnati in forma cartacea o digitale entro le ore 19:00 del 4 gennaio 2026.
La consegna fisica potrà essere effettuata presso il Museo del Quartiere, in via Spinello 4 ad Arezzo, nei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2026 (ore 17:30–19:00).
Chi preferisce l’invio digitale potrà trasmettere il bozzetto in alta risoluzione all’indirizzo info@portasantospirito.org, allegando due (o tre) file separati — uno con il bozzetto anonimo, uno con i dati personali ed uno con eventuale liberatoria — per garantire la corretta gestione dell’anonimato.

