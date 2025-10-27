Manutenzione straordinaria della viabilità: lavori in corso in tutto il territorio comunale

– È in pieno svolgimento il grande piano di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina, che coinvolge gran parte del territorio comunale. I lavori, suddivisi in cinque lotti, prevedono asfaltature, sistemazioni e nuove segnaletiche per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro.

“Interverremo in maniera significativa su quasi tutte le aree del nostro territorio – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi –. Grazie alle risorse messe a disposizione attraverso la recente variazione di bilancio, finanziata con fondi diretti dell’Amministrazione, stiamo offrendo una risposta concreta e a 360 gradi alle richieste dei cittadini, che da tempo attendevano questi interventi”.

Le opere di asfaltatura sono già concluse a Ceciliano e Borgo a Giovi, mentre proseguono su via Chiarini. Dalla prossima settimana i lavori interesseranno le zone di Santa Firmina e Staggiano, per poi spostarsi progressivamente in altre aree.

Da inizio ottobre, le squadre hanno operato anche nell’area industriale di San Zeno, dove i lavori sono in fase di completamento. In via Marco Perennio si stanno ultimando gli interventi con la posa della segnaletica orizzontale, mentre il cantiere successivo sarà in via Anconetana, nel tratto tra via Trento Trieste e via Cagli. Il proseguimento fino a La Pace avverrà non appena la Regione Toscana concluderà i lavori sul torrente Bicchieraia.

A seguire, il piano di manutenzione interesserà San Leo, Chiani, Rigutino, Ottavo, Frassineto, via degli Oppi, via Romea, Gragnone, via della Magnanina e Puglia, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità in tutto il comune.