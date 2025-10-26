14.1 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 26, 2025
type here...
HomeIn primo pianoGrande successo per la 26ª Maratonina di Arezzo: 1700 runner al via...

Grande successo per la 26ª Maratonina di Arezzo: 1700 runner al via e dominio africano tra gli uomini

Vittoria del burundiano Jean Marie Niyomikuza in 1h02’46”, davanti ai keniani Ekidor e Njiru. Al femminile trionfa la svedese Caroline Johnson in 1h11’59”

Redazione
By Redazione

-

Dominio africano tra gli uomini e trionfo del Nord Europa al femminile. Vince il burundiano Niyomikuza davanti a Ekidor e Njiru. Prima donna la svedese Caroline Johnson.

Una Maratonina di Arezzo da record quella andata in scena oggi, con ben 1700 partecipanti complessivi alla 26ª edizione. Oltre un migliaio gli atleti iscritti alla gara agonistica, partita da via Crispi e conclusa, dopo i consueti due giri cittadini, in via Roma.
Eccellente come sempre l’organizzazione curata dall’UP Policiano, guidata da Fabio Sinatti, che ha gestito con efficienza l’intera manifestazione, fiore all’occhiello del podismo aretino.

Sul piano sportivo, si è registrato il consueto dominio africano nella categoria maschile. A imporsi è stato il burundiano Jean Marie Niyomikuza, 27 anni, tesserato per la Libertas Unicusano Livorno, con il tempo di 1h02’46”, già vincitore in stagione della mezza maratona di Torino.
Alle sue spalle i keniani Simon Ekidor (Atletica Potenza Picena, 1h03’34”) e Boniface Njiru (Libertas Orvieto, 1h03’55”). Quarto e quinto posto per i marocchini Rachid Benhamdane (Dinamo Sport, 1h10’57”) e Jilali Jamali (Parco Alpi Apuane, 1h11’10”).
Miglior italiano il toscano Cassi, sesto, seguito dagli atleti dell’UP Policiano, Pastorini e Tartaglini. Netti i distacchi dal terzo posto in poi, con i primi tre che hanno imposto un ritmo decisamente superiore.

In campo femminile, protagoniste le atlete del Nord Europa. Vittoria alla svedese Caroline Johnson, che ha chiuso in 1h11’59”, seguita dalla norvegese Hanne Maridal (1h13’38”). Terzo gradino del podio per la keniana Mercy Jebichii (Atletica Gran Sasso Teramo) con 1h19’07”.
Da sottolineare l’ottima prestazione delle prime due classificate, che si sono piazzate settima e nona nella classifica assoluta.

Tra i partecipanti anche l’ex campione di pugilato Orlando Fiordigiglio, presenza applaudita dal pubblico lungo il percorso.

 

Articoli correlati:

Arezzo, che squadra! E le varianti di Bucchi… ACF Arezzo Under 17 vola ai quarti del Campionato Nazionale: ora la sfida nel girone con Atalanta, Cremonese e Como Nasce “La Chianina UBA”: quattro giorni di cicloturismo gravel tra paesaggi e sapori della Valdichiana Karate, bronzo tricolore per Giulia Marinelli: l’atleta dell’AKA Arezzo conquista anche la cintura nera Chimera Nuoto protagonista ai regionali: 16 ori al Campionato Toscano Propaganda Trionfo del GS VVF “I. Gasbarri Arezzo” alle finali nazionali: podi e accesso ai Collegiali Nazionali “Le Stelle del Ring” torna a Capolona: dieci match professionistici e un titolo nazionale in palio Dal calcio moderno all’integrazione mancata: riflessioni post-Inter

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Festa della Zucca 2025: le immagini più belle dal cuore autunnale di Foiano della Chiana
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024