14.1 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 26, 2025
type here...
HomeFoto e Video26ª Maratonina Città di Arezzo: le emozioni in corsa negli scatti di...

26ª Maratonina Città di Arezzo: le emozioni in corsa negli scatti di Felice Rogialli

Atleti, passione e sorrisi lungo le strade di Arezzo: la grande festa della corsa raccontata dalle immagini di Felice Rogialli

Redazione
By Redazione

-

Articoli correlati:

Sguardi d’Italia: emozioni in scatto Cortona on The Move: storie dal mondo in un clic L’attesa inizia in sella: le prove dei cavalieri per la Giostra del Saracino Giostra, un assaggio di sfida: la simulazione di gara tra titolari e riserve (foto) Le immagini della Prova Generale della Giostra del Saracino I protagonisti della Giostra: i giostratori e i loro cavalli, il rito dell’Investitura In immagini, l’anima di Arezzo che corre nella Giostra Addio a Renato Ricci, una vita dedicata alla fotografia

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Grande successo per la 26ª Maratonina di Arezzo: 1700 runner al via e dominio africano tra gli uomini
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024