14.1 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 26, 2025
type here...
HomeFoto e VideoFesta della Zucca 2025: le immagini più belle dal cuore autunnale di...

Festa della Zucca 2025: le immagini più belle dal cuore autunnale di Foiano della Chiana

Due giornate tra colori, profumi e tradizioni hanno celebrato l’ortaggio simbolo dell’autunno con stand, allestimenti e tanta allegria nel centro storico

Redazione
By Redazione

-

Articoli correlati:

Scatti d’altri tempi: la Fiera Antiquaria e i Dandy’s Day ad Arezzo Giostra del Saracino 2025: Arezzo in delirio! 148ª Giostra del Saracino: la Lancia d’Oro si svela in foto L’attesa inizia in sella: le prove dei cavalieri per la Giostra del Saracino Ferro in mostra: l’arte prende forma alla Biennale di Stia (fotogallery) Giostra, un assaggio di sfida: la simulazione di gara tra titolari e riserve (foto) I protagonisti della Giostra: i giostratori e i loro cavalli, il rito dell’Investitura Carro Agricolo Fratticciola: immagini di tradizione e vita contadina

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Cane adottato diventa mascotte di un sottomarino: “è la notizia più importante della provincia di Arezzo di questa domenica!”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024