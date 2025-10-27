Tennis Giotto, un weekend da incorniciare: vittoria netta per gli uomini e rimonta d’orgoglio per le donne

Weekend positivo per il Tennis Giotto nel campionato di Serie A2. La formazione maschile ha dominato la quarta giornata imponendosi con un netto 6-0 sul Ct Reggio Emilia, mentre la squadra femminile ha centrato un prezioso pareggio 2-2 in trasferta contro il Tc Cagliari dopo una straordinaria rimonta.

Il successo casalingo degli uomini, guidati da capitan Alessandro Caneschi, è stato una prova di forza collettiva: nei singolari sono arrivate le vittorie di Lucas Gerch, Filippo Alberti, Raffaele Ciurnelli e Stefano Baldoni, mentre i doppi – con gli esordi in A2 di Lorenzo De Vizia e Francesco Cartocci – hanno completato l’en plein contro gli emiliani. Il prossimo impegno sarà la trasferta a Bassano del Grappa contro l’St Bassano, penultimo appuntamento di stagione.

In Sardegna, invece, le ragazze del Tennis Giotto hanno mostrato carattere e compattezza. Dopo lo 0-2 iniziale, il team di capitan Jacopo Bramanti ha ribaltato la situazione grazie alla giovane Bianca Vannelli (classe 2010), protagonista di una prova di grande maturità. La rimonta è stata completata nel doppio da Rachele Bacciarini e Aneta Laboutkova, che hanno firmato il 2-2 finale contro la coppia Alvisi–Zucca.

Con questi risultati, il circolo aretino può affrontare con entusiasmo le ultime due giornate decisive, in programma domenica 2 e 9 novembre, che determineranno l’accesso ai Play Off o Play Out. Prossimo appuntamento per le ragazze: la sfida casalinga contro la capolista Park Tennis Club Genova.