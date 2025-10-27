13.3 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 27, 2025
Tennis Giotto, un weekend da incorniciare: vittoria netta per gli uomini e rimonta d’orgoglio per le donne

La squadra maschile travolge il Ct Reggio Emilia con un perentorio 6-0, mentre le ragazze strappano un pareggio in rimonta sul campo del Tc Cagliari. Il circolo aretino guarda con fiducia agli ultimi due turni di Serie A2

Redazione
Weekend positivo per il Tennis Giotto nel campionato di Serie A2. La formazione maschile ha dominato la quarta giornata imponendosi con un netto 6-0 sul Ct Reggio Emilia, mentre la squadra femminile ha centrato un prezioso pareggio 2-2 in trasferta contro il Tc Cagliari dopo una straordinaria rimonta.

Il successo casalingo degli uomini, guidati da capitan Alessandro Caneschi, è stato una prova di forza collettiva: nei singolari sono arrivate le vittorie di Lucas Gerch, Filippo Alberti, Raffaele Ciurnelli e Stefano Baldoni, mentre i doppi – con gli esordi in A2 di Lorenzo De Vizia e Francesco Cartocci – hanno completato l’en plein contro gli emiliani. Il prossimo impegno sarà la trasferta a Bassano del Grappa contro l’St Bassano, penultimo appuntamento di stagione.

In Sardegna, invece, le ragazze del Tennis Giotto hanno mostrato carattere e compattezza. Dopo lo 0-2 iniziale, il team di capitan Jacopo Bramanti ha ribaltato la situazione grazie alla giovane Bianca Vannelli (classe 2010), protagonista di una prova di grande maturità. La rimonta è stata completata nel doppio da Rachele Bacciarini e Aneta Laboutkova, che hanno firmato il 2-2 finale contro la coppia Alvisi–Zucca.

Con questi risultati, il circolo aretino può affrontare con entusiasmo le ultime due giornate decisive, in programma domenica 2 e 9 novembre, che determineranno l’accesso ai Play Off o Play Out. Prossimo appuntamento per le ragazze: la sfida casalinga contro la capolista Park Tennis Club Genova.

Redazione
