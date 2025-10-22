14.1 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 22, 2025
Arezzo, bar del centro chiuso: serviva alcol a una 16enne

Arezzo, bar del centro chiuso: serviva alcol a una 16enne

Revocata la licenza dopo l’ennesimo episodio di somministrazione di alcol a minorenni

Chiuso un bar nel centro di Arezzo dopo che una ragazza di 16 anni è finita in ospedale per aver bevuto alcolici nel locale. La decisione è stata presa dal Questore, che ha revocato la licenza all’esercizio per gravi violazioni di legge.

Non era la prima volta che il bar finiva sotto la lente delle forze dell’ordine: in passato aveva già subito due sospensioni della licenza per essere considerato ritrovo di persone pregiudicate e per episodi di disordine pubblico. Inoltre, i gestori erano già stati denunciati per aver servito alcol a minori.

Il provvedimento mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e a evitare nuovi episodi come quello che ha portato al ricovero della giovane. Secondo la Questura, le ripetute violazioni nella gestione del locale hanno rappresentato un serio rischio per l’ordine pubblico.

