Le immagini dell’Intrepida: la cicloturistica d’epoca tra le strade bianche di Anghiari

Articoli correlati:
L’Arezzo Celtic Festival negli scatti di Felice Rogialli: immagini di magia, tradizione e orgoglio celtico Fiera Antiquaria d’agosto: il racconto per immagini di Felice Rogialli Ricordo di Pippo Baudo Il passaggio del Trofeo Nuvolari a Ponte Buriano Fiera Antiquaria di ottobre nelle foto di Felice Rogialli La festa dell’Assunta ad Arezzo
Fotogallery Castiglion Fiorentino in festa: musica, vintage e magia d’estate Scorci dalla mostra ‘Tocco al femminile’ a Poppi, tra XVI e XIX secolo
Fotogallery Castiglion Fiorentino in festa: musica, vintage e magia d’estate Scorci dalla mostra ‘Tocco al femminile’ a Poppi, tra XVI e XIX secolo