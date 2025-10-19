Panino al vetro rotto! Paura al bancomat di Pescaiola

Arezzo, Pescaiola –tratto dal post di Mauro e dai commenti del gruppo “Sei di Arezzo se…”.
Panico (e fame) ieri pomeriggio al bancomat del Foro Boario, dove un signore — definito “dall’accento non aretino, ma forse europeo dell’est, forse di Saturno” — avrebbe minacciato un onesto cittadino con la frase più innovativa del 2025:
Il protagonista, Mauro M., racconta:
“Io volevo solo prelevare per pagre la bolletta, e quello mi fa la ramanzina del panino… mi son visto già a comprargli la porchetta per salvare la macchina!”
A suo dire, il tipo sarebbe magro, bianco e poco atletico, ma con la parlantina di uno che il caffè lo prende col cacciavite.
Cristina, che l’ha visto poco prima, giura:”Aveva un cappello e un monopattino… una brutta sensazione, sembrava il Babbo Natale del disagio!”
COMMENTI DAL POPOLO ARETINO (che non delude mai):
💬 Claudia: “Ormai se chiedi ‘che ore son?’ ti svaligiano la Panda!”
💬 Antonella: “Segnalare è importante! (Ma pure cambiare bancomat ogni tanto!)”
💬 Rino: “Di solito lì c’è uno che chiede soldi perché ha finito la benzina… ma in realtà la benzina la finisce lui… nel fegato!”
💬 Livia: “A me alle Poste uno voleva i soldi per chiedendo soldi in prestito per il figlio che aveva finito la benzina se me li dà gli li rendo xche lavora in comune. forse allo sportello cazzate.
💬 Andrea: “Io se mi si avvicina, risolvo il problema per tutti.”
(Traduzione: uno meno e un panino in più per gli altri.)
Mauro, pragmatico, ha deciso che da ora in poi andrà al bancomat solo durante l’orario di apertura della banca.
Una scelta saggia, ma che in pratica significa mai, visto che ormai le banche aprono meno del presepe.
Morale della favola:
a Pescaiola, se ti chiedono soldi “per un panino”, o glieli dai… o ti compri un vetro nuovo.
E se vedi un tizio con cappello, monopattino e fame chimica, ricordati:
un panino costa meno di una franchigia assicurativa.
Offrigli pure il panino… tanto un vetro nuovo costa di più.
E magari, la prossima volta, al bancomat portati dietro un panino di scorta:
potrebbe salvarti la carrozzeria.