Oroscopo provocatorio e pungente dal 20 al 26 ottobre 2025

Le stelle questa settimana sono di buonumore (finalmente): Mercurio non litiga con nessuno, Venere ha deciso di rispondere ai messaggi e Marte sembra essersi iscritto a yoga. Insomma, il cielo si rilassa — e voi dovreste fare lo stesso. Se qualcosa va storto, ricordate: a volte l’universo non vi sta punendo, sta solo testando il vostro senso dell’umorismo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

L’energia c’è, il tatto un po’ meno. Fate attenzione a non travolgere tutti con il vostro entusiasmo da bulldozer in festa. Sì, il mondo ha bisogno del vostro fuoco, ma magari non alle otto del mattino. Bonus: una buona notizia vi sorprenderà… quando smetterete di interrompere tutti per raccontarla.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La settimana inizia lenta, come voi davanti al frigorifero alle 23. Ma non temete: un piccolo colpo di scena vi ridarà la voglia di muovervi (e no, non parlo solo del dessert). Il comfort è sacro, ma anche l’avventura ogni tanto ha il suo perché. Provate un “sì” spontaneo: non morde.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

State vivendo tre vite contemporaneamente — e forse ne state dimenticando una. Un consiglio: fate un elenco, respirate e ricordate dove avete lasciato la vostra sanità mentale. Ottime notizie per la comunicazione: vi capiranno persino le persone normali (miracolo celeste).

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Siete dolci, teneri e un po’ drammatici… come un film Disney con la colonna sonora di Adele. Questa settimana il vostro cuore fa ping-pong tra “voglio amare” e “voglio stare solo con il mio plaid”. Il cielo dice: si può fare entrambe le cose — basta non scrivere poesie alle 2 del mattino all’ex.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il vostro fascino è alle stelle, e anche il vostro ego. Tutti vi guardano — o almeno così pensate voi. Approfittatene per brillare, ma senza trasformare ogni riunione in un vostro monologo. Un piccolo gesto gentile vi farà risplendere più di mille selfie.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Settimana di ordine e chiarezza! O almeno, così sperate. In realtà, l’universo vi lancerà un paio di curve che non avevate messo in agenda. Non fatevi prendere dal panico: anche le stelle sbagliano a fare la to-do list. A fine settimana, tutto tornerà in riga (più o meno).

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

L’arte del compromesso vi riesce sempre, ma ogni tanto stanca. Questa settimana vi sarà concesso un lusso raro: scegliere per voi stessi senza sentirvi in colpa. Godetevelo! Se qualcuno si offende… offrite un sorriso, un caffè e cambiate argomento.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

L’aura misteriosa funziona, ma forse è ora di dire cosa provate davvero. No, non è debolezza, è manutenzione emotiva. Un piccolo atto di sincerità potrebbe sorprendervi (e scioccare qualcuno che pensava foste fatti di puro mistero e eyeliner).

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Il vostro spirito libero è in gran forma, ma il conto in banca un po’ meno. Questa settimana il cielo vi dice: avventura sì, ma low cost. Le stelle vi favoriscono nei contatti e nei viaggi brevi, tipo… fino al supermercato. Anche lì potete fare scoperte inaspettate (tipo: cucinare non è così male).

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Responsabili, efficienti, insostituibili. Tutto vero — ma anche voi avete diritto a un errore ogni tanto. Il mondo non crollerà se dite “non ce la faccio oggi”. Anzi, vi farà bene mostrare un lato umano. Piccolo spoiler: qualcuno vi ammirerà ancora di più per questo.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Siete geniali, ma anche un po’ distratti. Questa settimana perderete qualcosa (probabilmente la pazienza o le chiavi di casa). Però avrete un lampo d’idea geniale che vi farà perdonare tutto. Il consiglio: scrivetevi le cose prima di scordarle — anche quelle brillanti.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Romantici come sempre, ma con i piedi ancora più lontani da terra. Le stelle vi invitano a tornare giù, giusto un attimo, per evitare figuracce. Tuttavia, il vostro intuito è magico: seguitelo. Potreste anticipare qualcosa che tutti gli altri capiranno… tra un mese.

CONCLUSIONE:

Settimana leggera, ironica e vagamente confusa — proprio come voi dopo il terzo caffè. Le stelle vi guardano con un sorriso e dicono: “Va tutto bene, anche se non lo sembra”. Siate curiosi, gentili e un po’ meno severi con voi stessi.

L’universo ama chi sa ridere… soprattutto di sé.