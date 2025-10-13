È stato attivato alle ore 12:48 l’intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente avvenuto in località Ferrantina, nel comune di Bibbiena, che ha coinvolto due automobili.
Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Bibbiena e della Pubblica Assistenza del Casentino con infermiere a bordo, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.
Due uomini, di 87 e 57 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Bibbiena in codice 2.
Bibbiena, scontro tra due auto: due uomini feriti trasportati in ospedale in codice 2
Soccorsi attivati dal 118 della ASL TSE per un sinistro in località Ferrantina
