L’ACF Arezzo batte il Frosinone 2-1: prima vittoria casalinga per le ragazze di Benedetti

Dopo due trasferte consecutive, le amaranto conquistano i primi tre punti tra le mura amiche grazie ai gol di Vlassopoulou
Dopo due gare lontano da casa, l’ACF Arezzo torna al Campo “Bruno Nespoli” e ritrova subito la vittoria.
Le amaranto superano il Frosinone per 2-1, in una sfida combattuta ma ben gestita dalle ragazze di Andrea Benedetti. Protagonista assoluta la greca Vlassopoulou, autrice di una doppietta decisiva.
L’avvio è vivace da entrambe le parti. Al 12’ l’Arezzo si fa pericoloso con una serie di conclusioni in area, ma Nardi riesce a bloccare.
Al 23’ arriva il meritato vantaggio: cross di Lorieri, respinta corta del portiere, e Vlassopoulou di testa firma l’1-0 amaranto.
Le ospiti reagiscono e trovano il pareggio al 43’: su punizione di Costa, la palla arriva a Tata che gira in rete per l’1-1.
Secondo tempo
Nella ripresa l’Arezzo torna in campo con determinazione. Le occasioni non mancano: Lorieri colpisce la traversa al 58’, poi Razzolini e Corazzi sfiorano il gol.
Al 71’ arriva la nuova svolta: punizione dal limite e Vlassopoulou trova l’angolo giusto, riportando avanti le amaranto.
Nel finale il Frosinone prova il tutto per tutto, ma Di Nallo difende con sicurezza il risultato. Dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio e l’Arezzo può festeggiare la prima vittoria casalinga della stagione.
Tabellino
ACF Arezzo – Frosinone 2-1
Marcatori: Vlassopoulou (23’, 71’), Tata (43’)
Ammonite: Tuteri (26’), Nocchi (70’), Lorieri (75’)
Angoli: 5-1
Recupero: 3’-5’