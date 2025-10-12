15.9 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 12, 2025
Federico Miceli trionfa ai Campionati Europei di Aerostati di Castiglion Fiorentino

Federico Miceli trionfa ai Campionati Europei di Aerostati di Castiglion Fiorentino

L’Italia protagonista ai Campionati Europei di Aerostati a Castiglion Fiorentino: Federico Miceli conquista l’oro, davanti a Paul Cuenot e all’altro azzurro Edoardo Barbieri

Redazione
Redazione

-

Si sono conclusi a Castiglion Fiorentino i Campionati Europei di Aerostati, che hanno visto la vittoria dell’italiano Federico Miceli. Al termine delle varie prove, Miceli ha conquistato il primo posto nella classifica generale, seguito dal francese Paul Cuenot al secondo posto e dall’altro italiano Edoardo Barbieri, terzo classificato.

La graduatoria finale, pubblicata sul sito ufficiale dell’evento, riflette la somma dei punteggi ottenuti nelle diverse gare. Le singole prove hanno offerto risultati variabili: in una di esse, ad esempio, Edoardo Barbieri era riuscito a conquistare il primo posto.

Per consultare tutti i risultati dettagliati e le classifiche complete, è possibile visitare il portale WatchMeFly.

Articoli correlati:

Articolo precedente
L’ACF Arezzo batte il Frosinone 2-1: prima vittoria casalinga per le ragazze di Benedetti
Articolo successivo
Magia d’autunno: “Il Giardino delle Zucche” da Segantini a Castiglion Fiorentino
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
