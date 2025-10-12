Due incidenti in moto e un incendio in fabbrica: giornata di interventi per i soccorsi nel Valdarno e in provincia di Arezzo

Mattinata intensa per i soccorsi .

Alle 12.19 è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est a Laterina Pergine Valdarno per un incidente che ha coinvolto una moto. Un uomo di 44 anni è stato soccorso e trasportato in codice 2 (condizioni di media gravità) all’ospedale Le Scotte di Siena con l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giustino.

Poco prima, alle 11.24, un altro intervento del 118 si è reso necessario in località Pieve Santo Stefano, lungo la Strada Regionale 258 Marecchiese, nei pressi dell’abitato di Castelnuovo.

Un 21enne residente a Rimini, alla guida della propria moto, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento: il veicolo è uscito di strada, ha travolto una recinzione e si è fermato in un campo adiacente, perdendo carburante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sansepolcro per la messa in sicurezza del mezzo e il personale sanitario di Pieve Santo Stefano, che ha trasportato il giovane in codice 2 all’ospedale di Arezzo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Infine, questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo è intervenuta nella zona industriale di San Zeno, per un incendio in una fabbrica orafa.

Le fiamme, divampate all’interno dell’attività, hanno interessato alcuni macchinari di produzione. I pompieri sono riusciti a domare l’incendio e a limitare i danni, che restano comunque significativi a causa del fumo intenso.

Non si registrano feriti né danni strutturali all’edificio. Purtroppo, all’interno dei locali, è stato rinvenuto un gatto privo di vita, probabilmente deceduto per aver inalato i fumi dell’incendio.