16.7 C
Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 10, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaNasce sul divano di casa grazie all’ostetrica dell’ASL e al 118: notte...

Nasce sul divano di casa grazie all’ostetrica dell’ASL e al 118: notte record di nascite al Valdarno

Una 34enne partorisce in casa con l’assistenza di un’ostetrica e dei soccorritori del 118. In 12 ore, all’ospedale della Gruccia, nati altri cinque bambini

Redazione
By Redazione

-

Un parto decisamente fuori dall’ordinario quello avvenuto nella notte a Pieve a Presciano, dove una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua bambina sul divano di casa, assistita dall’ostetrica Nubia Fabbri dell’ASL Toscana sud est e dal personale del 118.

Erano circa le 2 del mattino quando la donna, ai primi segni di travaglio, ha contattato contemporaneamente la sua amica ostetrica e il 118. Sul posto è intervenuta in pochi minuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia Valdambra, insieme alla professionista, che risiede in un comune vicino.

All’arrivo dei sanitari, è stato subito chiaro che il parto non avrebbe potuto attendere l’arrivo in ospedale. Così, l’ostetrica Fabbri ha assistito la donna, e in pochi minuti è nata la bambina, senza alcuna complicazione.

Subito dopo, mamma e figlia sono state affidate al personale del 118 e trasportate all’ospedale della Gruccia, dove le attendeva l’équipe del Pronto soccorso per il clampaggio del cordone ombelicale e gli accertamenti post parto.

“È stato un privilegio assistere a un parto inaspettato e meraviglioso – racconta l’ostetrica Nubia Fabbri –. La bimba è nata pochi minuti dopo il mio arrivo: un’emozione che non dimenticherò. Ringrazio i soccorritori per la loro rapidità e professionalità.”

La nascita della piccola è avvenuta in una notte particolarmente intensa per il punto nascita del Valdarno, dove nel giro di 12 ore sono venuti alla luce cinque bambini – tre maschi e due femmine.

“Una nottata impegnativa ma bellissima – sottolinea la dottoressa Martina Aldinucci, responsabile della UOS Patologia Ostetrica –. Ringrazio tutto il personale per la professionalità e l’impegno dimostrati.”

“Una notte di grande soddisfazione – aggiunge il dottor Filippo Francalanci, direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia della Gruccia – che conferma il trend positivo del nostro punto nascita, riferimento importante per il territorio.”

“Ogni nascita è un momento unico – conclude il dottor Simone Nocentini, responsabile dell’Emergenza Territoriale 118 –. Quando avviene davanti ai nostri operatori, come stanotte, l’emozione è ancora più forte.”

Articoli correlati:

Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana Sud Est mette in guardia da numeri truffa Soci, parcheggio trasformato in discarica: denunciato un imprenditore Boati nell’aretino, paura e curiosità: erano due Eurofighter in volo supersonico Arezzo, coppia aggredita di notte a Saione: giovane ferito con una testata Cavallo recuperato dal torrente grazie ai Vigili del Fuoco di Arezzo Arezzo, scoperti tre lavoratori in nero: sospesa azienda manifatturiera per gravi irregolarità sulla sicurezza Addio a Enzo Ferrari, simbolo dell’Arezzo e protagonista della storica promozione in Serie B Arezzo, trovano borsa con 7 mila euro e gioielli: quattro ragazzi la restituiscono alla legittima proprietaria

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, scoperti tre lavoratori in nero: sospesa azienda manifatturiera per gravi irregolarità sulla sicurezza
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024