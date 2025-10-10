Perdita di gas naturale sull’A1: chiuso il traffico tra Arezzo e Firenze, intervento dei Vigili del Fuoco

Paura nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, al chilometro 365 in direzione nord, dove un mezzo pesante ha registrato una fuoriuscita di LNG (gas naturale liquido/metano) dal serbatoio.

L’allarme è scattato intorno alle 15:45. Secondo una prima ricostruzione, la perdita sarebbe stata causata dalla rottura di uno pneumatico che, colpendo il serbatoio, ne avrebbe provocato il danneggiamento.

Per motivi di sicurezza, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, con inevitabili disagi alla circolazione. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 18:30, consentendo la riapertura completa del traffico.

Il camion è stato trainato fino alla stazione di servizio più vicina e posto in una piazzola di sosta riservata, in attesa dell’intervento del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del Fuoco di Firenze, incaricato della bonifica del serbatoio.

Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.