Anticipata l’accensione degli impianti termici: dal 6 al 10 ottobre massimo 5 ore al giorno

Riscaldamento anticipato per far fronte al calo delle temperature: accensione consentita fino a 5 ore al giorno

A causa del recente abbassamento delle temperature, l’amministrazione comunale ha disposto, con apposita ordinanza, l’anticipazione dell’accensione degli impianti termici a partire da oggi, 6 ottobre, fino al 10 ottobre compreso.

L’accensione sarà consentita nel limite massimo di 5 ore giornaliere. L’ordinanza invita la cittadinanza a utilizzare il riscaldamento soprattutto durante le ore più fredde della giornata.

Si ricorda, inoltre, l’obbligo di legge di rispettare le temperature massime previste: 17°C per edifici industriali, artigianali e assimilabili, e 19°C per tutti gli altri edifici.

L’amministrazione sottolinea l’importanza di un uso responsabile degli impianti per garantire efficienza energetica e ridurre i consumi.

