SBA beffata nel finale: a Torino la rimonta del Don Bosco Crocetta costa caro agli amaranto

Gli amaranto comandano per tre quarti di gara, ma crollano nel finale sotto i colpi dei torinesi.

Don Bosco Crocetta Torino – Scuola Basket Arezzo 77-71

Parziali: 16-27; 35-40; 55-56

Don Bosco Crocetta: Andreutti 7, Randazzo, Hida 12, Lachello 8, Minnucci 2, Cellino, Rosso, Trigiani 9, Braga 3, Cian 2, Cristobo 24, Okoro 12.

All. Maino

SBA Arezzo: Francesconi, Toia 27, Pieri 9, Lemmi 9, Damasco, Corradossi 10, Rapini 6, Cazzanti 1, Pelucchini 7, Vagnuzzi 2.

All. Fioravanti – Ass. Libero – Acc. Baielli

Trasferta amara in Piemonte per la Scuola Basket Arezzo, sconfitta sul parquet del Don Bosco Crocetta Torino dopo una partita condotta per oltre trenta minuti. L’avvio è tutto amaranto: ritmo alto, buona circolazione di palla e precisione al tiro consentono al quintetto di coach Fioravanti di chiudere il primo quarto avanti 27-16.

Nel secondo periodo la SBA rallenta, fatica a trovare la via del canestro e permette ai padroni di casa di rientrare. Un nuovo allungo nel finale di frazione, propiziato dai punti nel pitturato, consente comunque agli aretini di andare al riposo sul 40-35.

La ripresa si trasforma in una battaglia punto a punto: Toia prova a trascinare i suoi, ma Lachello e Andreutti tengono Crocetta in scia fino al 55-56 del trentesimo minuto. Nell’ultimo quarto arriva la svolta: Trigiani firma la tripla del sorpasso e i canestri pesanti dei torinesi scavano il solco decisivo (70-62). La SBA reagisce e con Lemmi torna a -2 a novanta secondi dalla sirena, ma le energie finiscono e Torino chiude sul 77-71.

Nel post gara, coach Fioravanti ha commentato così la prova dei suoi:

“Purtroppo dobbiamo commentare un’altra sconfitta maturata nel finale, dopo essere stati a lungo avanti. È difficile vincere concedendo 26 rimbalzi offensivi agli avversari, ai quali vanno comunque i complimenti per l’energia mostrata. Da parte nostra dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti chiave, evitando i cali di concentrazione che ci sono costati caro. Ora torniamo in palestra con serenità per prepararci alla sfida con Cecina.”

La SBA Arezzo tornerà in campo domenica prossima al Palasport Estra, dove alle ore 18 ospiterà il Basket Cecina in un altro classico confronto delle ultime stagioni.