Attimi di tensione nella notte tra sabato e domenica nel quartiere San Donato ad Arezzo. Una ventina di persone, tutte di origine bengalese, si sono affrontate a mani nude intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno riportato la calma. Nessun ferito, ma una ventina di uomini sono stati identificati. Indagini in corso per chiarire le cause della lite.
Rissa nella notte ad Arezzo: venti identificati, nessun ferito
Lite tra connazionali nel quartiere San Donato, intervengono carabinieri e polizia. Indagini in corso per chiarire le cause dello scontro
-
- Advertisment -
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal