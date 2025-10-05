Oroscopo provocatorio e pungente dal 6 al 12 ottobre 2025

Arieccoci qui co’ ‘sto cielo astrale che pare un cantiere: pianeti che s’incrociano peggio delle macchine al semaforo e segni zodiacali che un giorno paiono fenomeni e l’altro rincoglioniti. Quindi, preparatevi: la settimana vi porterà più sorprese d’un avanzo di frigo trovato dopo tre mesi.
Ariete
(21 marzo – 19 aprile)
Ti senti un gladiatore, ma sei più simile a uno col moscone che ronza nell’orecchio. Non attaccare briga con tutti, sennò ti ritrovi a litigare anche col postino.
Toro
(20 aprile – 20 maggio)
Fame, fame, fame. E il portafoglio che piange. Smettila di dire “questa è l’ultima volta che mangio fuori”, perché ormai te lo scrivono anche i camerieri sulla ricevuta.
Gemelli
(21 maggio – 20 giugno)
Parli, parli, e nessuno ti ascolta. Ti conviene farti pagare a gettone come un jukebox: almeno guadagni du’ lire.
Cancro
(21 giugno – 22 luglio)
Sensibile come sempre… sì, ma alle offerte del supermercato. In amore ti muovi come un granchio: di lato, e pure un po’ all’indietro.
Leone
(23 luglio – 22 agosto)
Ti senti re della giungla, ma in realtà ti guardano tutti come il gatto del vicino che miagola di notte. Ridimensionati, o qualcuno ti tira il secchio d’acqua.
Vergine
(23 agosto – 22 settembre)
La precisione è il tuo forte, peccato che non te la fili nessuno. Prepari liste infinite, ma poi ti dimentichi sempre la metà.
Bilancia
(23 settembre – 22 ottobre)
Sempre indecisa: pizza o insalata? Amore o solitudine? Alla fine rimani senza cena e a letto da sola. Complimenti!
Scorpione
(23 ottobre – 21 novembre)
Ti credi un sex symbol, ma sembri più un film horror in replica su Rete4. Usa meno veleno e più deodorante.
Sagittario
(22 novembre – 21 dicembre)
Vuoi viaggiare, scappare, volare… peccato che il conto corrente dica “stattene a casa e accontentati del divano”.
Capricorno
(22 dicembre – 19 gennaio)
Ambizioso come sempre, ma ti manca il carburante. Non sei un treno in corsa: sei il regionale che parte con mezz’ora di ritardo.
Acquario
(20 gennaio – 18 febbraio)
Visionario, sì… ma sembri più un cospirazionista di provincia. Non tutti i problemi del mondo si risolvono con lo spray anticalcare.
Pesci
(19 febbraio – 20 marzo)
Romantici e sognatori… però attenti a non cascare dalle nuvole, che il pavimento è duro e il dentista costa caro.
CONCLUSIONE:
E insomma, cari segni, la settimana sarà un po’ come la mensa aziendale: roba da digerìre male, ma tanto ci si torna lo stesso. Consolatevi: se vi va male, la colpa è delle stelle. Se vi va bene, invece… beh, quello è culo vostro.