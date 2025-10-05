14.2 C
Oroscopo provocatorio e pungente dal 6 al 12 ottobre 2025

Arieccoci qui co’ ‘sto cielo astrale che pare un cantiere: pianeti che s’incrociano peggio delle macchine al semaforo e segni zodiacali che un giorno paiono fenomeni e l’altro rincoglioniti. Quindi, preparatevi: la settimana vi porterà più sorprese d’un avanzo di frigo trovato dopo tre mesi.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ti senti un gladiatore, ma sei più simile a uno col moscone che ronza nell’orecchio. Non attaccare briga con tutti, sennò ti ritrovi a litigare anche col postino.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Fame, fame, fame. E il portafoglio che piange. Smettila di dire “questa è l’ultima volta che mangio fuori”, perché ormai te lo scrivono anche i camerieri sulla ricevuta.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli, parli, e nessuno ti ascolta. Ti conviene farti pagare a gettone come un jukebox: almeno guadagni du’ lire.

 

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sensibile come sempre… sì, ma alle offerte del supermercato. In amore ti muovi come un granchio: di lato, e pure un po’ all’indietro.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti re della giungla, ma in realtà ti guardano tutti come il gatto del vicino che miagola di notte. Ridimensionati, o qualcuno ti tira il secchio d’acqua.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

La precisione è il tuo forte, peccato che non te la fili nessuno. Prepari liste infinite, ma poi ti dimentichi sempre la metà.

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Sempre indecisa: pizza o insalata? Amore o solitudine? Alla fine rimani senza cena e a letto da sola. Complimenti!

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Ti credi un sex symbol, ma sembri più un film horror in replica su Rete4. Usa meno veleno e più deodorante.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi viaggiare, scappare, volare… peccato che il conto corrente dica “stattene a casa e accontentati del divano”.

 

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Ambizioso come sempre, ma ti manca il carburante. Non sei un treno in corsa: sei il regionale che parte con mezz’ora di ritardo.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Visionario, sì… ma sembri più un cospirazionista di provincia. Non tutti i problemi del mondo si risolvono con lo spray anticalcare.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Romantici e sognatori… però attenti a non cascare dalle nuvole, che il pavimento è duro e il dentista costa caro.

 

CONCLUSIONE:
E insomma, cari segni, la settimana sarà un po’ come la mensa aziendale: roba da digerìre male, ma tanto ci si torna lo stesso. Consolatevi: se vi va male, la colpa è delle stelle. Se vi va bene, invece… beh, quello è culo vostro.

