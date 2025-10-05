ACF Arezzo sconfitta a Cuneo: due gol nei primi undici minuti condannano le amaranto

Seconda trasferta consecutiva per l’ACF Arezzo, impegnata questa volta a Cuneo contro la Freedom, formazione settima in classifica con sei punti. Le amaranto non riescono a invertire la rotta e tornano a casa senza punti: due reti subite nei primi undici minuti decidono il match.
Freedom: Vinoly, Bianchi, Marenco, Kaabachi, Bonetti, Zanni (Ravachka 60’, Berveglieri 82’), Errico, Scherlizin (Dicataldo 51’), Giuliano, Pasquali (Bauce 82’), Perin (Spinelli 51’).
A disposizione: Johansson, Macagno, Ravachka, Bauce, Dicataldo, Spinelli, Mele, Imperiale, Berveglieri.
All.: Vincenzo De Martino
ACF Arezzo: Di Nallo, Viesti (Cavallini 89’), Tuteri, Fortunati, Blasoni (Bossi 31’), Termentini, Corazzi (Martino 65’), Vlassopoulou (Barsali 89’), Lorieri (Ghio 65’), Razzolini, Tamburini.
A disposizione: Verano, Beduschi, Ghio, Nasoni E., Martino, Barsali, Bossi, Perfetti, Cavallini.
All.: Andrea Benedetti
Marcatrici: Bonetti (8’), Pasquali (11’)
Ammonite: Pasquali (56’), Viesti (59’), Kaabachi (61’), Giuliano (80’)
Calci d’angolo: 2-3
Recupero: 1’ + 5’
PRIMO TEMPO
Partenza difficile per le amaranto. Dopo appena un minuto, Pasquali impegna Di Nallo con una conclusione pericolosa. Al minuto 8 la Freedom passa in vantaggio: Bonetti sfrutta una palla vagante in area e batte il portiere aretino.
Solo tre minuti dopo, un errore in fase di costruzione condanna l’Arezzo: Di Nallo serve corto Blasoni, che restituisce il pallone al portiere. Il rinvio errato finisce sui piedi di Pasquali, pronta a insaccare il 2-0.
L’Arezzo prova a reagire con Termentini e Tamburini, ma la difesa di casa regge. Al 42’, Fortunati sfiora il gol di testa su punizione di Lorieri, ma Vinoly blocca.
SECONDO TEMPO
Le amaranto rientrano in campo con maggiore convinzione. Al 58’ Fortunati, su corner di Vlassopoulou, colpisce di testa ma manda alto sopra la traversa.
La Freedom si rende pericolosa al 70’ con Ravachka, fermata da Di Nallo, e al 72’ spreca il possibile tris: Ravachka supera anche il portiere ma non trova la conclusione vincente.
Nel finale l’Arezzo tenta l’assalto con Bossi e Cavallini, ma Vinoly conserva il risultato.
L’Arezzo non riesce a ritrovare la vittoria: la partenza ad handicap pesa sull’esito del match, e i due gol della Freedom nei primi undici minuti restano decisivi.