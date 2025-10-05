Carro Agricolo Fratticciola: immagini di tradizione e vita contadina

Articoli correlati:
Scatti d’altri tempi: la Fiera Antiquaria e i Dandy’s Day ad Arezzo Giostra del Saracino 2025: Arezzo in delirio! 148ª Giostra del Saracino: la Lancia d’Oro si svela in foto L’attesa inizia in sella: le prove dei cavalieri per la Giostra del Saracino Giostra, un assaggio di sfida: la simulazione di gara tra titolari e riserve (foto) I protagonisti della Giostra: i giostratori e i loro cavalli, il rito dell’Investitura Una famiglia fiorentina ridà vita al cuore di Cetica: riapre il bar del paese Fiera Antiquaria di ottobre nelle foto di Felice Rogialli