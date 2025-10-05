14 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 5, 2025
type here...
HomeFoto e VideoCarro Agricolo Fratticciola: immagini di tradizione e vita contadina

Carro Agricolo Fratticciola: immagini di tradizione e vita contadina

Un viaggio fotografico tra antichi mestieri, sapori autentici e la passione di una comunità che celebra le proprie radici

Redazione
By Redazione

-

Articoli correlati:

Scatti d’altri tempi: la Fiera Antiquaria e i Dandy’s Day ad Arezzo Giostra del Saracino 2025: Arezzo in delirio! 148ª Giostra del Saracino: la Lancia d’Oro si svela in foto L’attesa inizia in sella: le prove dei cavalieri per la Giostra del Saracino Giostra, un assaggio di sfida: la simulazione di gara tra titolari e riserve (foto) I protagonisti della Giostra: i giostratori e i loro cavalli, il rito dell’Investitura Una famiglia fiorentina ridà vita al cuore di Cetica: riapre il bar del paese Fiera Antiquaria di ottobre nelle foto di Felice Rogialli

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
ACF Arezzo sconfitta a Cuneo: due gol nei primi undici minuti condannano le amaranto
Articolo successivo
Ciclismo, trionfo dell’emiliano Paltrinieri al Giro delle Valli Aretine (foto)
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024