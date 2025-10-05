14 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 5, 2025
Ciclismo, trionfo dell’emiliano Paltrinieri al Giro delle Valli Aretine (foto)

L’emiliano del Team General System domina la corsa con una lunga fuga e conquista in volata il Giro delle Valli Aretine davanti a Uguccioni

Splendida vittoria per l’emiliano Matteo Paltrinieri del Team General System, che si è imposto sul traguardo di Rigutino nel Giro delle Valli Aretine Juniores, valido come 20° Trofeo Butintoro e 12° Trofeo Cav. Uff. Mario Giaccherini.

Paltrinieri è stato protagonista assoluto della corsa, restando in testa per oltre 100 chilometri: prima all’interno della fuga decisiva, poi nel tratto finale in coppia con Samuele Uguccioni (Fior di Grano Tris Stampi). I due hanno preso il largo prima dell’ultima asperità, la salita della Foce, collaborando in modo impeccabile fino all’arrivo. Sul lungo rettilineo di Rigutino, Paltrinieri ha trovato lo spunto vincente, battendo Uguccioni in uno sprint serrato.

Alle loro spalle, Filippo Bolognesi (Team Vangi Il Pirata) e Emanuele Parianotti (Giovani Giussanesi) hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto, dopo un inseguimento generoso ma vano. Su 89 partenti, 60 corridori hanno concluso la prova.

Ordine d’arrivo

  1. Matteo Paltrinieri (Team General System) – km 126,9 in 3h06’33” (media 40,815 km/h)
  2. Samuele Uguccioni (Fior di Grano Tris Stampi)
  3. Filippo Bolognesi (Team Vangi Il Pirata) a 41”
  4. Emanuele Parianotti (Giovani Giussanesi)
  5. Luciano Gaggioli (Pol. Monsummanese) a 3’31”
  6. Nicolò Tomassini (Team Vangi Il Pirata) a 3’35”
  7. Andrea Meloni (Team Vangi Il Pirata)
  8. Dario Cammisa (Work Service Coratti)
  9. Luca De Mercanti (Giovani Giussanesi) a 3’38”
  10. Giuseppe Sciarra (Team Franco Ballerini Lucchini Energy) a 3’41”

