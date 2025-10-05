Ciclismo, trionfo dell’emiliano Paltrinieri al Giro delle Valli Aretine (foto)

Splendida vittoria per l’emiliano Matteo Paltrinieri del Team General System, che si è imposto sul traguardo di Rigutino nel Giro delle Valli Aretine Juniores, valido come 20° Trofeo Butintoro e 12° Trofeo Cav. Uff. Mario Giaccherini.

Paltrinieri è stato protagonista assoluto della corsa, restando in testa per oltre 100 chilometri: prima all’interno della fuga decisiva, poi nel tratto finale in coppia con Samuele Uguccioni (Fior di Grano Tris Stampi). I due hanno preso il largo prima dell’ultima asperità, la salita della Foce, collaborando in modo impeccabile fino all’arrivo. Sul lungo rettilineo di Rigutino, Paltrinieri ha trovato lo spunto vincente, battendo Uguccioni in uno sprint serrato.

Alle loro spalle, Filippo Bolognesi (Team Vangi Il Pirata) e Emanuele Parianotti (Giovani Giussanesi) hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto, dopo un inseguimento generoso ma vano. Su 89 partenti, 60 corridori hanno concluso la prova.

