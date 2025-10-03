Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: espulsione per irregolare e provvedimenti contro soggetti pericolosi

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato sul territorio cittadino, con una costante attività di prevenzione e contrasto a fenomeni di illegalità diffusa. Nelle ultime settimane, grazie a operazioni ad alto impatto, sono stati adottati numerosi provvedimenti amministrativi nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi.

Nella giornata di ieri gli agenti delle Volanti hanno intercettato nel centro storico un cittadino nigeriano irregolare, già noto per reati di spaccio e contro il patrimonio e più volte destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Arezzo. Dopo le procedure di identificazione, l’uomo è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, dove rimarrà in attesa dell’espulsione dal territorio nazionale.

Nel corso della settimana, la Divisione Anticrimine della Questura ha avanzato al Tribunale di Firenze una proposta di sorveglianza speciale nei confronti di un cittadino pakistano residente ad Arezzo, autore di furti e rapine ai danni di esercizi commerciali e ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica.

Parallelamente, il Questore ha disposto una serie di misure preventive: un avviso orale nei confronti di un uomo che aveva aggredito personale sanitario a Bibbiena; un ammonimento a carico di un giovane violento nei confronti della madre; e un dacur (divieto di accesso a specifiche aree urbane) nei confronti di un individuo sorpreso a disfarsi di sostanza stupefacente nella stazione ferroviaria di Arezzo.

A seguito dell’arresto, avvenuto nei giorni scorsi, di due fratelli sorpresi a depredare automobili in sosta nella zona di Saione, è stato inoltre emesso un foglio di via per uno dei due, residente a Castiglion Fiorentino, con divieto di ritorno ad Arezzo per un anno. Analogo provvedimento è stato disposto nei confronti di un uomo residente a Castiglion del Lago, responsabile di truffe ai danni di negozi di Castiglion Fiorentino, al quale è stato vietato l’ingresso nel comune per due anni.

L’attività di prevenzione e controllo della Polizia di Stato, sottolinea la Questura, continuerà nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e contrastare comportamenti che minano la tranquillità della comunità aretina.