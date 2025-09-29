20.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 29, 2025
type here...
HomeBlogsBernardino da Siena e la fonte miracolosa di Arezzo

Bernardino da Siena e la fonte miracolosa di Arezzo

Il gossip di Cesare Fracassi
La predica che sfidò le acque miracolose

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

“Senese ghibellino di m… a”
Secondo le cronache, nel 1425 Bernardino da Siena — allora ancora lontano dalla canonizzazione — predicò ad Arezzo contro il culto delle acque miracolose, tradizione molto diffusa e radicata fin dall’epoca etrusca e romana. La sua predicazione accese non poco gli animi: si racconta infatti che alcuni aretini, fra cui il nonno di Luigino Bacci, tutore di Pietro Aretino e amante di sua madre Margherita, lo contestarono vivacemente, arrivando persino a scacciarlo.

Il contrasto nasceva dal fatto che Arezzo era da secoli circondata da sorgenti considerate miracolose e curative: Bagnoro, Bagnaia, Montione e soprattutto la celebre fonte Tecna, le cui origini si perdono nella memoria più antica. Questa sorgeva alle pendici del colle di Pitigliano, oggi Santa Maria, dove più tardi venne edificata la chiesa rinascimentale con il portico di Bernardino da Maiano (1490). In quell’area, in epoca romana, esisteva anche un tempio dedicato ad Apollo.

Bernardino, nato a Massa Marittima da una famiglia nobile senese, gli Albizzeschi, e frate francescano dell’Ordine dei Minori, combatteva in ogni città pratiche e tradizioni che riteneva superstiziose, legate a culti pagani. Per questa sua radicalità fu persino processato per eresia, ma assolto: ne uscì con ancora maggiore autorità.

Nel 1428, dopo altre prediche ad Arezzo, partì dal “Duomo vecchio” accompagnato da una moltitudine di fedeli e si recò alla fonte miracolosa. Deciso a dimostrarne la semplice natura naturale, fece scavare per nove giorni consecutivi nel tentativo di rintracciare la sorgente. Ma l’acqua non si lasciò trovare. Bernardino, affranto e probabilmente turbato, fece ricoprire lo scavo e vi eresse una croce.

Pochi anni più tardi, nel 1435, iniziarono i lavori per la costruzione della chiesa di Santa Maria delle Grazie, completata nel 1444.

(Nota: Bernardino venne apostrofato come “senese ghibellino” a motivo delle tensioni politiche del tempo: Arezzo, infatti, era stata ceduta da Enguerrand de Coucy ai guelfi fiorentini. Quanto al resto, le cronache riportano davvero che agli aretini non mancò di lanciargli sassi!)

Articoli correlati:

Ricordi di via San Vito e della Piazzetta di Santa Maria Maddalena Lo sci arriva ad Arezzo: l’avventura del Tuscar Canaglia Le Madonne di Arezzo: tra storia, fede e curiosi aneddoti Lo sa Cesare perché è piegata la colonna dell’abside di Santa Maria della Pieve! L’imbuto dell’universo L’umanoide s’è rotto Habemus Papam… ma ricordiamo anche il primo Papa africano

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La SBA lotta ma Lucca passa al Palasport Estra (69-84)
Articolo successivo
Arezzo, due fratelli arrestati dalla Polizia: colti in flagrante mentre rubavano nelle auto
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024