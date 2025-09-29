La SBA lotta ma Lucca passa al Palasport Estra (69-84)

Esordio amaro ma incoraggiante per la Scuola Basket Arezzo, che alla prima giornata del campionato di Serie B deve arrendersi al Basketball Club Lucca con il punteggio di 69-84. Al Palasport Estra la squadra di coach Fioravanti ha offerto una prestazione generosa e di carattere, restando a lungo in partita contro un avversario di grande qualità.

La sfida si apre su ritmi alti e con ottime percentuali da entrambe le parti: il primo quarto termina sul 23-22 per gli ospiti di coach Olivieri. Nella seconda frazione l’intensità cala, ma la SBA resta in scia, chiudendo all’intervallo lungo sotto di sole tre lunghezze (37-40).

Al rientro dagli spogliatoi Lucca prova a scappare, sospinta dalle triple di Pichi che firmano il +9 (39-48 al 27’). Arezzo però non si arrende: Corradossi guida la rimonta, la difesa si compatta e nel finale di terzo quarto Lemmi dalla lunetta firma il sorpasso amaranto.

Nell’ultimo periodo, però, la maggior freschezza degli ospiti fa la differenza. Le triple di Lucca colpiscono ancora, Toia riporta la SBA a -3 (63-66), ma Dubois si carica i biancorossi sulle spalle e con le sue giocate spegne definitivamente le speranze di Arezzo. Il divario finale (69-84) appare più pesante di quanto visto sul parquet, come ha riconosciuto anche il pubblico di fede amaranto, che ha applaudito convinto la prestazione dei suoi ragazzi.

Prossimo appuntamento per la SBA sarà la prima trasferta stagionale a Torino, sul campo del Don Bosco Crocetta, reduce da una sconfitta di misura all’esordio contro la Virtus Siena.