Arezzo, due fratelli arrestati dalla Polizia: colti in flagrante mentre rubavano nelle auto

Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha arrestato due fratelli italiani, di 23 e 35 anni, sorpresi mentre rubavano su alcune auto in sosta nel quartiere Saione ad Arezzo.

La segnalazione è arrivata al 112 da parte di un residente che aveva notato due individui incappucciati aggirarsi tra le macchine parcheggiate in via Tagliamento. Le Volanti della Questura, subito intervenute sul posto, hanno intercettato i due sospetti poco dopo. Alla vista degli agenti i fratelli hanno assunto un atteggiamento ostile, ma sono stati bloccati e controllati: con sé avevano uno zaino contenente arnesi da scasso e oggetti presumibilmente sottratti dalle vetture.

Le immagini delle telecamere della zona hanno confermato i furti avvenuti pochi istanti prima. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre i due sono stati arrestati per furto aggravato.

Questa mattina il processo per direttissima ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di firma.